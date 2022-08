Senadora DC Ximena Rincón apuesta por un pronto acuerdo entre La Moneda y el Congreso para un nuevo proceso constituyente

En la modificación del artículo 142 descansa la estrategia del Rechazo a efectos de habilitar un nuevo proceso constituyente paritario, cuya modalidad deberá surgir de un acuerdo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, según afirmó la senadora DC Ximena Rincón, una de las líderes de las fuerzas políticas que se oponen a la propuesta constitucional elaborada por la Convención.

De esta manera comienza a visualizarse una alternativa que permita salir del “atolladero constitucional” que acusa la parlamentaria en entrevista con El Mercurio. “Tenemos una apuesta concreta en la modificación al artículo 142, que presentamos, para que el proceso constituyente continúe a través de un proceso democrático y paritario. El mecanismo específico -que espero recoja los errores del actual proceso constituyente- deberá ser materia de un acuerdo del Presidente de la República con el Parlamento. Le pedimos que lidere ese proceso, que sea Presidente de todos los chilenos y deje de lado la jefatura de campaña del Apruebo”, declaró Rincón.

Asimismo, la parlamentaria -una de las figuras que lidera la campaña del Rechazo- pidió al mandatario que, en caso que gane el Apruebo, responda al compromiso asumido en el acuerdo firmado por los presidentes de los partidos que integran Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad: “Cumplir su palabra (de impulsar las reformas al nuevo texto constitucional), y con el mandato que se le dio, gobernar y conducir al país. Chile no soportaría el desconocimiento de una promesa de ese calibre”.

“Lo importante es que materializado el Rechazo, todos juntos podamos incluir las mejores propuestas en un texto nuevo, sólido, unitario y posible de hacer realidad, son financiamiento asegurado y sin exclusiones ni discriminación de ninguna especie”, agregó Ximena Rincón, quien aseguró que seguía siendo una persona de centroizquierda. Asimismo, la senadora fue crítica del acuerdo suscrito por las coaliciones de Gobierno a efectos de comprometer reformas a la Nueva Constitución, toda vez que “defienden un texto malo y tuvieron que buscar esta lista de supermercado en forma urgente, aunque tardía y mala en sí misma”, declaró.

“Too Little, too late, ¡muy poco y muy tarde! (…) Con varios senadores nos anticipamos en proponer caminos de solución a este atolladero constitucional que veíamos venir. Y no estábamos equivocados, al final, hasta el gobierno se subió y logramos despachar la reforma con un tremendo apoyo”, agregó, al tiempo que descartó que las futuras reformas constitucionales en caso de que gane el Rechazo requieran del apoyo de los parlamentarios republicanos.

Del mismo modo, Rincón aseguró que la propuesta constitucional será mucho más difícil de modificar que la actual Constitución, ya que a esta última se le pueden introducir modificaciones gracias a que se pudo bajar el quorum a 4/7. Para colmo de males, Rincón recordó que la postura del Partido Comunista es contraria a las reformas. “La palabras de Tellier invalidan la promesa de cambio y transparentan que no es posible garantizarla, porque necesita una reforma constitucional que debe cumplir los supra quórums que le puso la Convención al texto. ¡Francamente es una ilusión!”, afirmó la senadora falangista.

Asimismo, Rincón criticó a la directiva del PDC por presentar una querella en contra del exconvencional y expresidente de la colectividad, Fuad Chahín, por administración desleal, ya que demuestra “la discrecionalidad y liviandad con que actúa la mesa del partido. Las bases de la DC nos respaldan ampliamente”, aseveró.