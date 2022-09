Cierres de campaña en la RM se toman el centro de Santiago y lo alto del cerro San Cristóbal

Hasta las 23:59 horas de este jueves 1 de septiembre tienen los diferentes comandos de campaña para realizar propaganda electoral y la franja gratuita de propaganda en canales de televisión de libre recepción. Esto según los artículos 31, 32, 33, 34 y 35, de la Ley Orgánica Constitucional Sobre Votaciones Populares y Escrutinios 18.700.

El comando del Apruebo de los partidos oficialistas unido al de la Democracia Cristiana (DC) y al de Movimientos Sociales Constituyentes (MSC), agrupación que se formó para la Convención Constitucional, decidió hacer su cierre en Santa Rosa con La Alameda. Los dos aspectos principales es una parrilla de cantantes nacionales entrelazada con el relato de “la historia de la democracia y cómo llegamos hasta aquí para aprobar” con la voz de diferentes figuras políticas como Carmen Frei y la senadora Fabiola Campillai.

Mientras, la “Casa ciudadana por el Rechazo” lo hará sobre el Cerro San Cristóbal, sin presencia de figuras políticas -al menos en el escenario-, y el vocero y concejal de Buin Claudio Salinas aseguró que establecerán una “hoja de ruta” para avanzar tras el 4S.

Desde las 00.00 horas del viernes 2 de septiembre se va a prohibir toda manifestación o reunión pública de carácter electoral. De esta forma los comandos se preparan para los cierres de campaña tras un fin de semana duro para las elecciones del 4 de septiembre, donde se presenció el sábado en el cierre de Apruebo Transformar, vinculado a la ex Coordinadora Plurinacional de la Convención Constituyente, un acto de connotación sexual, y el domingo el atropello de ciclistas de la opción Apruebo por una carreta con personas manifestándose por el Rechazo.

A pesar de las encuestas difundidas hasta el sábado 20 de agosto que dan por ganador a la opción Rechazo, los integrantes de cada comando, especialmente del Apruebo, aseguran que existen factores que suman incertidumbre al resultado, debido a que por primera vez se hará una elección con inscripción automática y voto obligatorio.

La última encuesta publicada por Pulso Ciudadano -sin datos sobre la preferencia hacia la nueva Constitución y realizada entre el 24 y 28 de agosto- estimó que un 77,1% padrón electoral votaría el 4 de septiembre, lo que implicaría 11.624.076 votantes. Cifra mayor que los 7.562.173 del plebiscito de entrada en 2020 o de los 8.364.534 de la segunda vuelta presidencial en 2021.

Otro dato en esta dirección es que un 80,8% de los encuestados declara saber que el plebiscito del próximo 4 de septiembre es con voto obligatorio con pago de multa si no se vota.

Además, la medición proyectó que un 81,3% de la población dice estar muy decidido o decidido con relación a su voto para el plebiscito de salida; un 7,9% está medianamente decidido, y un 10,8% está poco o nada decidido.

El cierre del Apruebo

Vlado Mirosevic (PL), vocero, aseguró el martes pasado que será un “evento familiar, pacífico”. Se refiere así al cierre de campaña que realizarán en Santa Rosa con La Alameda a partir de las 18.30 horas bajo el lema “Juntos y juntas aprobamos”. Allí participarán además del comando del Apruebo de los partidos de base de gobierno, el de la DC y el de MSC.

El cierre busca intentar de revertir el efecto que pudo tener el acto organizado en Valparaíso por el grupo Apruebo Transformar -comando de ex constituyentes que pertenecieron a la Coordinadora Plurinacional apoyado por el alcalde Jorge Sharp- la noche del sábado. Ocasión en que el colectivo Las Indetectables realizó una performance de connotación sexual que terminó siendo denunciada por el Gobierno por vulneración a la niñez.

En la interna del comando de los partidos de gobierno se comentó que el error de un comando -con el que aseguran que no tienen nada que ver- fue invitar a una celebración pública a un grupo que ya tenía “un historial disruptivo”. En este sentido se asegura que se ha conversado con los artistas que irán el jueves de que se tratará de un acto familiar.

En cuanto a la seguridad, algunos admiten que existe el temor de que pueda haber desorden en los alrededores del evento. Esto porque se interpreta que algo así podría dañar la imagen del Apruebo. Para evitar problemas, aseguran que la organización Aprueba x Chile se está asesorando con una empresa de seguridad y que habrá una coordinación con las policías. “Nosotros condenamos todos los actos de violencia, el llamado de nuestros tres comandos ha sido a actuar con altura de miras”, dijo Mirosevic este martes.

“En los 30 apruebazos -celebraciones musicales- en todo Chile nunca hemos tenido un problema de seguridad. Porque la gente que va lo hace con la disposición de entender que esta batalla tenemos que ganarla con el voto”, agregó.

Tras bambalinas: Carmen Frei y Fabiola Campillai

“A disfrutar (...) de este gran encuentro de todos y todas que hemos venido caminando por muchos años por este momento que ya llegó”. Así fue como invitó la diputada Karol Cariola (PC) este martes al cierre de campaña.

Las palabras de la diputada deslizaron la dirección discursiva que -según organizadores- tomarán las reflexiones en el cierre. Más que un discurso, aseguran en la interna, que se tratará de un relato con tres focos principales: “por qué estamos juntos aprobando”, “distintas generaciones” y “distintos momentos históricos”.

Cuentan que se ha ido construyendo el guion en las reuniones entre representantes de los distintos comandos -principalmente en la sede del comando de los partidos oficialistas en Londres 43- y que el primero se enfoca en por qué se unen distintas sensibilidades políticas como son la base de gobierno, la DC y los movimientos sociales. El foco aquí, explican, es “la urgencia de empezar los cambios hoy y no postergarlos”, haciendo un contraste con “la incertidumbre que genera el Rechazo por tener sus integrantes distintas visiones del camino a seguir”.

El tercer punto, aseguran que refiere al “camino de profundización democrática”, y detallan que se destacarán las luchas en contra de la Dictadura y las movilizaciones en 2019 que desembocaron en el cambio constitucional. Agregan que también se dará especial relevancia a cómo la nueva Carta Magna, a su juicio, avanza en derechos sociales, así se ha planteado la presencia de siluetas de estudiantes secundarias para elevar la demanda de educación gratuita.

La idea que tienen al interior de la organización es que lean el relato distintas figuras entre los conciertos y que las palabras sean acompañadas de un apoyo visual. Algunas de las personas que están sonando son Carmen Frei, quien dicen que está confirmada pero dependerá de “si la acompaña la salud”, Fabiola Campillai, Carolina Arredondo, e Isabel Allende, entre otros.

“Vamos a tener distintas actorías sociales y políticas participando de los diferentes momentos que vamos a vivir en el escenario. (...) Es un acto que tiene música de todo tipo, cueca, trap, reggaeton, cumbia, música folclórica”, agregó Kariola.

Este martes informaron que dentro de la parrilla musical estarán Anita Tijoux, Los Vásquez, Illapu, Francisca Valenzuela, Inti Illimani, Santa Feria, Tomo como Rey, La Gallera, Daniel Muñoz, Jona Sanche, El Circo del Mundo, entre otros. Además de la presencia de Natalia Valdebenito haciendo la conducción en el escenario y Bombo Fica o Daniel Haroldo Fica.

Cierre de la opción Rechazo: ausencia de figuras políticas

Con la vista de la ciudad de Santiago en el Anfiteatro Pablo Neruda sobre el cerro San Cristóbal y desde las 19:30 horas es cómo hará el cierre el comando del Rechazo que agrupa a distintos movimientos en la “Casa ciudadana por el Rechazo”. Agrupaciones que además de hacer campaña por su lado se organizaron con los partidos de Chile Vamos para construir la franja televisiva en conjunto.

El vocero del comando y concejal de Buin, Claudio Salinas, aseguró este martes que no habrá artistas, sino que actos ciudadanos -de los cuales han mantenido reserva- y que los rostros serán “los que nos han acompañado durante la campaña”. Cuando fue consultado por si estarán presentes, al menos en el escenario, ex constituyentes o políticos aseguró que “quien está liderando esto es la sociedad civil, es la `Casa ciudadana por el Rechazo, por lo tanto, van a ser los protagonismos y voceros que hemos tenido durante estos últimos días. (...) No hemos tenido comunicación con los partidos políticos y estamos muy bien así”.







Ese día Salinas también trazó los mensajes que se buscarán entregar en el final de la campaña. Se trataría de “un resumen de los grandes hitos ciudadanos que hemos hecho durante los últimos días. Demostrarle a los chilenos y a las chilenas que ha sido la sociedad civil, las causas ciudadanas quienes han liderado la campaña del Rechazo”, y de “establecer una hoja de ruta para seguir avanzando desde el 4 de septiembre en adelante”.

Y es que el martes 12 de julio, a las afueras del Congreso algunos representantes de esta agrupación le entregaron a los senadores Matías Walker (DC) y Ximena Rincón (DC) un petitorio firmado por 60 movimientos y causas ciudadanas que solicitaban el compromiso del Congreso Nacional a impulsar un acuerdo político-ciudadano que permita terminar bien el proceso constitucional en el caso de ganar el Rechazo.

Con nombre “Plan C” enumeraron en el documento una serie de cambios que aseguran se deberían abordar a la brevedad si se impone la opción Rechazo en las urnas. Destacaban temas como Estado social y democrático de derecho, con una sociedad civil participativa; una economía circular; reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, y sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales, entre otros.

Las comunas más visitadas en las últimas semanas de campaña

Quedando días para el plebiscito de salida, y con un cese del permiso de difusión de encuestas el sábado 20 de agosto, al interior del comando oficialista del Apruebo aseguran que hasta el día de la “veda” de las encuestas tenían proyecciones propias -no quisieron especificar de qué empresa o encuestadores- donde había un empate técnico. “Se ve peleado y con algún nivel de incertidumbre”, aseguran entre pasillos. “Hay un porcentaje alto de gente indecisa que cambia la elección y no sabemos cuánta gente va a votar”, especifican.

A tres semanas antes de la recta final, es decir, desde el 15 al 28 de agosto las campañas centraron sus llamados a la prensa para puntos de sus voceros en la capital y específicamente en la comuna de Santiago.

En el plebiscito de entrada en 2020 la Región Metropolitana reunió a 3.315.908 votantes, es decir un 5,13 por ciento del total de votantes a nivel nacional (7.542.952) Además, la región obtuvo un 79,82 por ciento por el Apruebo (casi dos puntos porcentuales más que el resultado nacional que fue de 78,31).

La comuna de Santiago sacó 79,82 por ciento (casi dos puntos porcentuales más que la votación nacional) por la opción Apruebo en el plebiscito de entrada en 2020, y para la segunda vuelta presidencial de 2021 el presidente Gabriel Boric reunió un 60,71 por ciento de los votos (casi cinco puntos más que la votación en el país que fue de 55,87 por ciento).

Quienes hacen campaña por la opción del Rechazo, especialmente los integrantes de la “Casa ciudadana por el Rechazo”; la centroizquierda por el Rechazo y Amarillos por Chile, y los ex convencionales de la centroderecha, han hecho más de ocho vocerías en Santiago. Durante esos trece días, además, han convocado a la prensa por actividades en Ñuñoa, Providencia, La Florida, Puente Alto, San Bernardo y Colina.

Ñuñoa, Providencia y Colina sacaron menor votación que el Apruebo que el resultado nacional, siendo el menos en Providencia con 64 por ciento. Mientras San Bernardo, La Florida y Puente Alto obtuvieron más que la cifra país, siento Puente Alto -la más poblada del país- la comuna con más proporción de votos para el apruebo, obteniendo 88,51 por ciento de los sufragios para esta opción.

Para la segunda vuelta Kast/Boric, Providencia y Colina sacaron menor votación por el actual Presidente en segunda vuelta que el resultado nacional (55,87 por ciento). Mientras Ñuñoa, La Florida, San Bernardo y Puente Alto obtuvieron más votos proporcional a su población que el resto del país, siendo Puente Alto donde encontró Boric mayor adherencia con 70,30 por ciento.

Los puntos de prensa de aquellos que hacen campaña por el Apruebo también han sido especialmente en la comuna de Santiago con más de diez en el sector. Y las otras en que se concentraron en las dos semanas del 15 al 28 de agosto fueron Renca y Lo Espejo. Además, se desplegaron vocerías en Independencia, La Pintana, Pudahuel, Puente Alto y Puerto Montt.

Para el plebiscito de entrada en 2020 Renca fue la comuna que mayor porcentaje alcanzó en preferencias para el Apruebo con un 88, 8 por ciento de los votos y lo siguió Lo Espejo con 88,6 por ciento. Y tanto Independiencia como Pudahuel y Puente Alto sacaron al menos tres puntos más que el resultado nacional.

Si hablamos de la segunda vuelta Kast/Boric, todas las comunas desde donde llamaron a la prensa prensa sacaron al menos 18 puntos porcentuales más que el resultado nacional.

Por su parte, Gabriel Boric, siguiendo un itinerario presidencial, también se ha desplegado, pero a otras regiones. El 19 de agosto inició una gira presidencial a O´Higgins, Maule y Ñuble y al día siguiente asistió a la ceremonia del natalicio de Bernardo O´Higgins en Chillán Viejo. El 24 de agosto a las 11:30 horas aterrizó su vuelo en la Región de Atacama, y ese día visitó Tierra Amarilla y Copiapó.

Atacama y O´Higgins sacaron más porcentaje de votos para el Apruebo que el resultado nacional para el plebiscito en 2020, mientras que Ñuble y El Maule al menos dos puntos porcentuales menos. Esto se suma a que Atacama fue la Región en donde Gabriel Boric sacó una mayor proporción de votos para la segunda vuelta con 65,5 por ciento, siguiéndole la región de Magallanes con 61,3.