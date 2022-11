Subsecretario de Previsión Social llama a la cordura a la oposición y advierte que aumento de PGU es insuficiente para cerrar la cuestión previsional

El subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, defendió la propuesta de reforma al sistema de pensiones dada a conocer por el Gobierno de Gabriel Boric, al tiempo que deslizó una crítica a representantes de la oposición que exigen que la totalidad del 6% extra de cotización vaya destinado a las cuentas individuales, situación que en nada contribuiría a resolver la cuestión previsional que tiene, según recordó, a más de un 70% de los pensionados obteniendo jubilaciones inferiores al salario mínimo.

Larraín sostuvo en entrevista con El Mercurio que la propuesta de reforma destaca por su equilibrio. “No digo que sea perfecta, ni que tengamos las tablas de la ley, pero aquí no hay nada arbitrario, ni nada a la rápida. En las dos reformas anteriores nunca hemos tenido disposición al diálogo como lo hemos tenido ahora. Antes era puro eslogan de No más AFP, o queremos reparto o esto es pura cotización individual. Mi rol es construir puentes, quiero construir confianza, no vender una ‘pomada’: les puede gustar o no la propuesta, y si es así, díganme en qué me equivoqué, o cómo lo hacemos para lograr los mismos objetivos”, señaló.

El subsecretario de Previsión Social afirmó que el nuevo modelo previsional “se acerca al modelo predominante en el 83% de los países de la OCDE (…) y ese aumento viene de la PGU, de la pensión del seguro social que se financia con el 6% de aporte del empleador y de los mejoramientos en el funcionamiento de la industria y de la capitalización individual”.

Asimismo, Larraín cuestionó la postura asumida por la oposición toda vez que su contrapropuesta “es un planteamiento que está a la derecha de las propuestas de Sebastián Piñera. Decir que toda la plata vaya a las cuentas individuales más bien podría escucharlo de José Piñera. Y porque, además, implicaría seguir manteniendo una mediana de pensión autofinanciada de los jubilados que entre 2007 y el 2021 es de $64.000. Si el 6% va a cuentas individuales y sólo tienen la PGU, los aumentos de las pensiones serán apenas un tercio de lo que logrará la reforma”.

“Tampoco he escuchado que se ponga en el centro del debate cómo aumentamos las pensiones o cómo hacemos que los privados tengan un rol más consistente con la seguridad social, en un escenario en que en 2021 tuvieron un ingreso sobre costos del 120%. Y un punto adicional, tampoco se hacen cargo de que la PGU tiene costos fiscales relevantes y lo que uno ve es una oposición tironeando la reforma tributaria. Entonces, ¿cómo puedo hacer solidaridad con recursos fiscales y a la vez mezquinar los recursos necesarios para que los gastos permanentes se financien con recursos permanentes?”, se preguntó el personero de Gobierno.

Asimismo, Larraín llamó a la cordura a la oposición pues “hoy lo que tienes es un 72% de los pensionados con una pensión inferior al salario mínimo. El efecto de la reforma me permite rebajar este 72% a 66% sólo con PGU, pero todavía me quedan dos tercios con una pensión inferior al salario mínimo. Si le agrego la garantía de año cotizado por 0,1 UF que se financia con cargo al 6%, lo rebajo a 53%. Si nos dicen que no es necesario recurrir a un componente de transferencias intergeneracionales con cargo al aporte del empleador, lo que están diciendo es que para ellos es aceptable que dos tercios de los actuales jubilados sigan con una pensión inferior al salario mínimo”.

Del mismo modo, el subsecretario de Previsión Social desmintió que esta reforma vaya a encarecer la estructura salarial de las empresas, sino que, muy por el contrario, “el primer año del pago de comisiones desde flujo a saldo y el paso de la cotización de 10% a 10,5% va a significar una disminución del costo de la planilla salarial en poco menos de 1%, porque hoy el costo de la planilla salarial en promedio es un 10% más la comisión promedio que cobran las AFP, que es 1,2%. Por lo tanto, el costo de la planilla salarial por este concepto es de 11,2%. Si tú te vas a una cotización de 10,5% el costo de la planilla salarial, porque la comisión sale del saldo. Por lo tanto, un 1% de aumento el primer año, en la realidad, es casi un efecto neutro, desde el punto de vista del impacto de la planilla salarial para el 75% de los cotizantes en el primer año”.

En otro plano, Larraín aclaró que el diseño no establece una rentabilidad garantizada al 6% adicional, pero sí “una rentabilidad calculada en función de la sostenibilidad de largo plazo de fondo, y por eso es una rentabilidad un poco más baja de la rentabilidad esperada en los mercados financieros, pero mucho más estable, se mueve muy poco. No te vas a encontrar con las caídas en los componentes de capitalización individual”.







“La decisión de separar la industria de las AFP es 100% técnica, no ideológica. No hay argumentos económicos para que en una misma institución estén concentradas las actividades de soporte e inversión para que el rol de los privados esté alineado con los principios de la seguridad social y no como tenemos hoy, con una industria que tiene un margen de ingreso sobre gastos de 120%”, añadió, al tiempo que descartó que las empresas aseguradoras que estén detrás de las AFP puedan demandar al Estado de Chile en tribunales internacionales como el Ciadi, pues “las entidades financieras se mueven en marcos regulados, es parte de las reglas del juego. No lo sobredimensionaría”.