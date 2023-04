Carta firmada por Elon Musk: exige una pausa en el desarrollo de la IA

En ella, piden que las empresas que desarrollan este tipo de programas "pausen de inmediato, durante al menos 6 meses, el entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial más potentes que GPT-4".

Tanto GPT-4, como ChatGPT, son un tipo de inteligencia artificial generativa, es decir, que utiliza algoritmos y texto predictivo para crear contenido nuevo basado en instrucciones.

El grupo de expertos argumenta que los poderosos sistemas de inteligencia artificial pueden generar información errónea y reemplazar los trabajos con automatización.

La polémica

Sin embargo, The Guardian informó que la carta no tenía protocolos de autentificación y que muchas de las firmas no eran verdaderas. Además, de que muchos de los firmantes retiraron su apoyo.

Entre las investigaciones citadas se encuentra "On the Dangers of Stochastic Parrots" (Sobre los peligros de los loros estocásticos), un conocido artículo del que es coautora Margaret Mitchell, que anteriormente supervisó la investigación ética de la IA en Google. Mitchell, ahora jefa de ética científica en la empresa de IA Hugging Face, criticó la carta y dijo a Reuters que no estaba claro qué se consideraba “más potente que GPT4″. ”Al dar por sentadas muchas ideas cuestionables, la carta afirma un conjunto de prioridades y una narrativa sobre la IA que beneficia a los partidarios de FLI”, dijo.

Sus coautores Timnit Gebru y Emily M. Bender criticaron la carta en Twitter, y esta última calificó algunas de sus afirmaciones de "desquiciadas".

El presidente de FLI, Max Tegmark, respondió que la campaña no era un intento de obstaculizar la ventaja corporativa de OpenAI. ”Es bastante gracioso. He visto a gente decir: ‘Elon Musk está tratando de frenar a la competencia’”, dijo a Reuters.

¿Deberíamos desarrollar mentes no humanas? La carta firmada por los expertos hace la siguiente pregunta: "¿Deberíamos desarrollar mentes no humanas que eventualmente podrían superarnos en número, ser más inteligentes, dejarnos obsoletos y reemplazarnos?".