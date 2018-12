Diputada Cristina Girardi solicitará comisión investigadora por rol del Mineduc en cierre de universidades

La presidenta de la comisión de Educación de la Cámara Baja, la diputada Cristina Girardi, busca crear una comisión investigadora para dilucidar el rol que ha jugado el Mineduc en el cierre de diversas instituciones de educación superior.

"Yo ya tengo hecho los fundamentos de la comisión investigadora, están todos los antecedentes por los cuales se debe tener una comisión investigadora y quiero señalar que esto no es solamente una atribución que tiene la Cámara, sino que tiene el deber de fiscalizar", precisó.

"Yo espero que mis colegas parlamentarios me otorguen no solo las firmas, que son 63 firmas, para solicitar la comisión investigadora, sino que esta comisión también se apruebe y que tengamos de verdad una instancia donde investigar no sólo lo que ocurrió con la Universidad del Pacífico, sino que también con la Iberoamericana, también con la Universidad Arcis y que veamos por qué el Ministerio, permanentemente, a pesar de todas las modificaciones legales que hemos hecho, siempre dice que no cuenta con las atribuciones para iniciar los procesos de investigación a los cuales están obligados", dijo,

En relación con la situación actual de la Universidad del Pacífico, Girardi precisó que una de las irregularidades detectadas es que "gran parte de los recursos de la universidad se van en estas indemnizaciones que les pagan a sus propios familiares. Ya ahí había claramente otro antecedente más para haber suspendido esa acreditación y haber iniciado una investigación y no se hace".

"Entonces, yo creo que esto es como el paradigma de lo que no se debiera hacer y lo que ha hecho en forma reiterada el Ministerio de Educación, repitiendo lo que pasó en la Universidad Iberoamericana, en la Del Mar y hoy día también le pedimos al Ministerio, al jefe de la división, que nos diga y adelante con cuales otras universidades también hay problemas", enfatizó.