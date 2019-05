Las disculpas de Cristóbal Piñera Morel por viaje a China: “No supimos dimensionarlo”

Cristóbal Piñera Morel ha estado en el ojo del huracán desde su llegada -junto a su hermano- de la gira presidencial por China. Primero por acompañar a su padre a importantes reuniones en el gigante asiático. Y, además, por su rol en la empresa Hopin que tiene contratos con el Estado.

Producto de las críticas, el hijo del Mandatario decidió disculparse públicamente por su participación en el viaje. “Si bien todos los últimos presidentes de la República han sido acompañados por sus hijos en visitas al exterior, efectivamente el país y la sociedad han cambiado y los estándares son distintos. No supimos dimensionarlo, pido disculpas por ello”, detalló Cristobal en carta a El Mercurio.

"Escribo esta carta con el único propósito de que la opinión pública cuente con nuestra versión y pueda formarse su propio juicio. Ni mis hermanos ni yo tenemos un rol en la política", añadió.

Cristobal Piñera Morel apuntó a las críticas y dijo que estas "buscan dar la impresión de que yo habría intentado obtener alguna ventaja por ser hijo del Presidente".

"Debo decir que ello es absolutamente falso y mal intencionado, imagino que motivado por fines políticos", indicó.

Hopin

Respecto a su participación en la start up Hopin, la que ha sido cuestionada por la adjudicación de millonarios contratos con el Estado, el hijo del Presidente Piñera volvió a señalar que ya no tiene relación alguna con esta, y que no participó en la gestión de los acuerdos.

“En 2015 me fui a Boston a estudiar en el MIT, desvinculándome totalmente de la gestión de la empresa. Todos los contratos con entidades privadas y públicas, nacionales y extranjeras, fueron mérito del trabajo de los socios gestores y yo no intervine de manera alguna en ellos. Los contratos con entidades estatales fueron suscritos durante el gobierno de la Presidenta Bachelet, siguiendo todos los protocolos legales correspondientes”.

Piñera Morel detalló que al volver al país decidió salirse de Hopin antes de que esta firma lograse obtener contratos con el gobierno liderado por su progenitor.

“A mi regreso a Chile, y considerando que existían contratos con entidades estatales, decidí retirarme de la empresa. Lo hice antes de que se suscribiera contrato alguno con la actual administración, renunciando a mi 7% de participación para evitar cualquier conflicto de interés. En todo este proceso, desde que me fui a estudiar a Boston hasta que me retiré de la sociedad, no tuve relación con la gestión de la empresa ni obtuve remuneración, dividendo o ganancia alguna”.