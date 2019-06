Gobierno tilda de mentira dichos de JAK sobre el cumplimiento de su programa: "Claramente no es real"

Este lunes, mientras inscribía su nuevo partido político, el Partido Republicano, José Antonio Kast aprovechó de cuestionar al Ejecutivo.

El ex diputado UDI, en entrevista con el diario El Mercurio, afirmó que "el Gobierno, mal asesorado y mal orientado, se aleja cada vez más del programa, por eso es de extrema necesidad que hoy creemos un partido", el que fue oficializado hoy mismo.

El Gobierno acusó recibo de los comentarios de Kast. Lo hicieron a la salida del comité político realizado en La Moneda. Allí, la vocera Cecilia Pérez indicó que "nosotros no vamos a calificar lo que haga o no haga José Antonio Kast, estamos en democracia y todos tienen el legítimo derecho a opinar, a dar declaraciones y en este caso a formar un partido. Nosotros esperamos, dado que estamos en democracia, que todo lo que se señale sea en la línea de fortalecer nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia".

Dicho esto, procedieron a calificar como una mentira los dichos de Kast que aseguraban que no se estaba cumpliendo el programa: "Lo que sí no nos parece bien es que se rechace el cumplimiento de un programa de Gobierno que claramente no es real", añadiendo que en cada una de las áreas comprometidas, se "están dando frutos fecundos".

Otra que opinó a la salida del comité fue la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, quien aseguró que "lo que nosotros apelamos a José Antonio Kast que fue secretario general de nuestro partido, que compitió dos veces por la presidencia, apelar a su patriotismo, a su amor a Chile y que no haga daño. Si nosotros nos dedicamos a hacer fuego amigo, dedicamos a criticar el Gobierno por la prensa y a nuestro sector que es diverso, donde hay distintas posturas en muchos temas, pero donde hemos sabido administrar las diferencias para poder resolverlas internamente, la verdad lo único que va a hacer es pavimentarle el camino a la izquierda para que pueda en la próxima presidencial tomar el gobierno", sostuvo Van Rysselberghe.

Sobre la posible inclusión del Partido Republicano en Chile Vamos, la senadora UDI indicó que "es un temas que hay que conversarlo, pero en principio yo creo que no hay problema en que se sume a la coalición, siempre y cuando asuma las reglas que tenemos como coalición (…) No se puede ser partido de gobierno como es Chile Vamos y al mismo tiempo actuar como si fuera un partido de oposición".

Mario Desbordes, timonel de RN, también habló sobre Kast, indicando que no tiene problemas con él, pero que "es un error" que él critique al Ejecutivo y a la coalición.