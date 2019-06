El Partido Socialista se encuentra viviendo una de sus más profundas crisis tras su última elección interna, la que se ahondó con lo que ocurre en la comuna de San Ramón. Acusaciones de personas expulsadas del partido que participaron en los comicios del PS y militantes inscritos en casas investigadas por narcotráfico son algunas de las cosas que complican al partido dirigido, hasta ahora, por Álvaro Elizalde.

Sobre ese tema habló el alcalde de la comuna, Miguel Ángel Aguilera, aunque no en su calidad de militante del PS ya que, en la entrevista que le concedió al diario La Tercera, se encargó de repetir que la actual crisis la ve "desde afuera".

Según Aguilera, el reportaje del citado medio que reveló la crisis de la comuna es totalmente falso. Por ejemplo, "yo puedo decir, porque pusieron mi imagen, (que) me involucraron en un reportaje que tenía que ver con las elecciones internas del PS al cual ya no pertenezco", agregando que no estuvo ese día en el lugar de los comicios porque, precisamente, no era militante.

De hecho, indica que "el Servel dijo que la elección en San Ramón no tenía ningún problema y la validó. Entiendo que todos los apoderados de las listas firmaron las actas, que la votación estaba como correspondía, entiendo que estaba bien hecha. Y entiendo que, por lo que salió en la prensa, hubo una votación unánime validando San Ramón 48 horas antes de lo que se votó el jueves. Entonces no entiendo por qué ahora aparece extrañamente un comunicado donde no dice nada de los fundamentos por lo que fue rechazada la votación".

En cuanto a las denuncias de militantes con domicilios ligados al narcotráfico, como el de Jorge Pinto, contratado por la municipalidad y hoy cumpliendo condena por narcotráfico, Aguilera se desliga ya que asegura que cuando contrataron a Pinto "yo estaba en la clínica. Lo contrató el director de Operaciones y yo estaba operado en la clínica por apendicitis, casi peritonitis", por tanto no se enteró.

" Imagínate que un alcalde esté viendo lo que está pasando en todos lados. Nunca hice esa contratación. Eso se hizo dentro de un programa de reinserción laboral y en ese contexto contrataron a una persona que al final lamentablemente reincidió y armaron todo un tema que casi que me pusieron a la cabeza de una organización delictual", explicó.

En ese sentido, Aguilera descartó que existiera clientelismo en San Ramón, como había indicado el diputado PS Marcelo Díaz. Aguilera señaló que Díaz "venía meses antes hablando de San Ramón, tratando de que San Ramón no pudiera votar. Una persona que ni siquiera esperó el día del proceso electoral para hablar de la gente de San Ramón. Él tiene cero respeto de mi persona y no merece el respeto de las personas del mundo socialista. Pero la historia lo juzgará".

Aunque tras el refichaje realizado para depurar algunos padrones, estos se abultaron. En la actualidad, San Ramón tiene casi 4 mil militantes del PS. Aunque esto, para Aguilera, no le parece excesivo: "Esta es una comuna de participación ciudadana, de muchos dirigentes y familias socialistas. Me parece lógico que, si una comuna tiene cuatro concejales y un alcalde, debería ser premiado que la gente adhiriera al partido de esos concejales o alcalde".

Y, según la información que maneja él, es muy bien evaluado en la comuna. Incluso piensa en un siguiente período: "Si tu me preguntas hoy, y te lo digo con humildad, me han felicitado por los logros de la comuna. Si hubiera elecciones ahora, sin lugar a dudas que me repostularía".