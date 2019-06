Según medios de EE.UU., Washington lanzó la pasada semana un ciberataque contra los sistemas de defensa iraníes.

Y lo hizo el mismo día que el presidente Donald Trump canceló a última hora ataques aéreos contra el país persa como respuesta al derribo de un dron estadounidense.

Sin que hubiera una confirmación independiente del efecto de los ataques, este lunes el ministro de Telecomunicaciones de Irán, Mohammad Javad Azari Jahromi, negó cualquier daño en su infraestructura.

"Los medios de comunicación preguntan sobre la veracidad del presunto ataque cibernético contra Irán. No han llevado a cabo ningún ataque exitoso, aunque están haciendo un gran esfuerzo", dijo, sin referirse directamente a EE.UU.

El presunto ciberataque la semana pasada fue el preámbulo de un nuevo paquete de sanciones que el gobierno de Trump anunció este lunes contra figuras de alto rango de Irán, entre ellos el líder supremo de la república islámica, Alí Jamenei.

Las tensiones entre ambos países han aumentado desde que Washington se retiró el año pasado de un acuerdo nuclear de 2015 entre Irán y las potencias mundiales y restableció las sanciones, lo que desencadenó un colapso económico en el país árabe.

El ciberataque, según expertos, fue una rara forma de respuesta de la Casa Blanca ante el derribo de uno de sus aviones no tripulados.

¿En qué consistió el ciberataque?

Según los reportes de los medios de EE.UU., el ataque informático fue planeado durante varias semanas como respuesta a las misteriosas explosiones de taqueros que tuvieron lugar en el golfo de Omán y que EE.UU. atribuyó a Irán (acusaciones que Teherán negó).

El ataque informático iba dirigido a los sistemas de armas utilizados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que derribó el avión no tripulado de EE.UU.

De acuerdo con The Washington Post y la agencia de noticias AP, la agresión cibernética deshabilitó los sistemas, mientras The New York Times indicó que tenía la intención de desconectarlos por un período de tiempo.

El ministro de Telecomunicaciones iraní, por su parte, aseguró que su país "ha estado enfrentando el terrorismo cibernético", aunque negó que los ataques hubieran impactado en su sistema de defensa.

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció la pasada semana el derribo del avión no tripulado, según dijeron, como un "mensaje claro" de que sus eran su "línea roja".

Mientras Teherán aseguran que el dron se encontraba en el espacio aéreo iraní, Estados Unidos sostiene volaba en una zona internacional, sobre el Estrecho de Ormuz.

¿Quién realizó los ciberataques?

Los medios estadounidenses indicaron que los ataques informáticos fueron llevados a cabo por el Cibercomando de Estados Unidos, una fuerza del Departamento de Defensa encargada de la ciberseguridad del país.

Creado en 2009, la unidad informática de élite de las Fuerzas Armadas tiene permitido realizar "actividades militares clandestinas" en redes, bajo los auspicios de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2018,

Un reporte de The New York Times aseguró que este grupo se había infiltrado en la red eléctrica rusa como respuesta a la interferencia del Kremlin en las elecciones de 2016 en Estados Unidos..

¿Qué ha dicho Trump sobre los ciberataques?

El gobierno de EE.UU. no ha comentado sobre los informes de los ciberataques.

Trump informó el pasado viernes que había suspendido un ataque convencional contra Irán porque le habían informado que podría provocar unas 150 muertes.

El sábado, anunció que estaba abierto a conversaciones con los iraníes y, según la agencia de noticias Reuters, antes había enviado un mensaje, a través de Omán, para llamar al diálogo a Teherán.

"Si Irán quiere convertirse en una nación próspera... yo estoy de acuerdo, pero nunca lo van a hacer si piensan que en cinco o seis años tendrán armas nucleares", escribió en Twitter.

¿Hubo alguna respuesta de Irán ante los ciberataques?

El sábado, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos advirtió que Irán estaba intensificando sus ciberataques contra el país.

Christopher Krebs, director de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Seguridad Cibernética, indicó que la "ciberactividad maliciosa" estaba dirigida a las industrias y agencias gubernamentales estadounidenses y que eran organizadas por "actores del régimen iraní y sus representantes".

Según los medios estadounidenses, Irán también intentó piratear los sistemas navales de Washington.

¿Cómo han afectado las sanciones de Estados Unidos a Irán?

Las sanciones anunciadas este lunes, que también conllevarán la congelación de nuevos fondos en bancos estadounidenses, se suman a otras que ya había tomado Trump contra Irán.

El año pasado, el mandatario estadounidense restableció una serie de medidas contra Teherán que iban dirigidas a los sectores de energía, transporte y finanzas.

Como consecuencia, Irán sufrió una caída en la inversión extranjera y se afectaron sus exportaciones de petróleo.

Desde entonces, Irán ha sufrido una notable escasez de bienes y productos importados que se fabrican con materias primas del exterior, especialmente pañales para bebés.

La caída del valor del rial, la moneda local, también ha afectado el costo de los alimentos básicos producidos localmente, como la carne y los huevos, cuyos precios se han disparado.