Javier Urrutia ya no es más el mandamás de Canal 13. Renunció como director ejecutivo y, con ello, culmina un período iniciado en julio de 2017 y que tuvo características singulares, no sólo por el perfil de Urrutia –un hombre de televisión pero de bajo perfil, a diferencia de otros ejecutivos-, sino también por la propia crisis financiera y de sintonía de la pantalla chica local.

En su reemplazo, hace una semana, llegó Maximiliano Luksic, subdirector ejecutivo de la estación e hijo de don Andrónico –propietario del canal-. Max desde hace años tenía una creciente injerencia en los rumbos de la estación.

El nuevo director ejecutivo del excanal del angelito dijo a El Mercurio cómo será su gestión, asegurando que no se cree "la salvación de Canal 13".

"Soy su director ejecutivo, con un equipo en el que confío mucho y entre todos los trabajadores vamos a sacarlo adelante", declaró.

En esa misma línea, Luksic se refirió a la participación del grupo español Secuoya - llegada en abril del año pasado-, que inauguró un modelo de negocios en donde la estación externalizaba gran parte de sus funciones.

El ahora máximo ejecutivo de la casa televisiva, aseguró que mientras se mantenga en el cargo, "el canal seguirá en manos chilenas".

Eso sí, dice que no se niega a la posibilidad "pero me encantaría poder seguir funcionando solos e independientes, como estamos; y no debería haber problema. TVN y nosotros somos los últimos medios 100% chilenos. En Mega está Discovery y en Chilevisión, Turner. No digo que sea malo, pero es un factor relevante para mí. El que queden los medios en manos extranjeras es preocupante”.

Finalmente, sobre si Canal 13 es hoy una inversión atractiva, Luksic se pregunta: “¿Por qué no? Es una marca muy fuerte, tiene un sello, tiene una historia. Esos son grandes activos y fue una de las cosas que a nosotros nos atrajo en su minuto a ser parte de este canal. Además, siempre vamos un paso adelante al resto, como lo que sucede con la televisión digital donde somos líderes”.