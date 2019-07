Sindicato acusa a Walmart de "reemplazo ilegal" y envía carta al ministro del Trabajo

El Sindicato Interempresas Líder (SIL) envió este jueves una carta al ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, y al director del Trabajo, Mauricio Peñaloza, acusando a Walmart "reemplazo ilegal" durante la huelga que ya suma su segundo día.

En la carta se acusa a la empresa de "reemplazo ilegal en huelga que se está produciendo en varios de los establecimientos donde se desempeñan nuestros socios".

"Nuestros delegados han detectado una serie de acciones de parte de la empresa que buscan sustituir las funciones de los trabajadores huelguistas", dice la misiva.

Los trabajadores sostienen que dicha situación se da "en el marco de lo que ella (la empresa) llama 'Plan de Contingencia'", lo que "contraviene las normas sobre reemplazo en huelga contenidas en el Código del Trabajo".

El texto finaliza diciendo que "en los próximos días iremos denunciando a la Dirección del Trabajo dichas prácticas, para buscar que se restablezca el derecho en el ejercicio de nuestro derecho fundamental".

Declaración de Walmart

En un comunicado, Walmart Chile se refirió a la situación y sostuvo que "el plan de Continuidad Operacional anunciado consiste en informar a los clientes las alternativas más cercanas a los supermercados cerrados, con el fin de asegurar una adecuada atención. Por tanto la compañía es enfática en señalar que ha actuado apegada a la legislación vigente en el proceso de la huelga en curso".

Huelga unilateral

Además, desde Walmart acusaron al presidente del sindicato, Juan Moreno, de irse a huelga de manera unilateral sin consultar a sus pares.

"La propuesta fue rechazada no por el directorio del SIL, no por nuestros trabajadores, sino particularmente por Juan Moreno. Él fue quien unilateralmente tomó la decisión de rechazar la propuesta, de no dar la oportunidad para cerrar una negociación", dijo la VP de Recursos Humanos de Walmart Chile, Mónica Tobar, en declaraciones a Radio Infinita.

"Hasta la medianoche de ayer, yo personalmente trate de tener contacto con él para que no fueran nuestros trabajadores a huelga y el decidió no aceptar una llamada mía", agregó.