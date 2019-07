"Las niñas pobres son violadas por no tener calzones": la escandalosa frase de la ministra de la Mujer de Brasil

Rechazo generalizado ha causado la declaración de la ministra de la Mujer y los Derechos Humanos de Brasil, Damares Alves, quien aseguró que "las niñas pobres son más propensas a violaciones y abusos porque no tienen calzones".

El polémico comentario tuvo lugar en la isla costera Marajó, en el evento en el que se presentó el programa "Abrace Marajó", el cual tiene por objetivo disminuir la explotación sexual de niñas, adolescentes y mujeres en la zona amazónica.

En su esfuerzo por explicar el alto índice de violaciones y abusos sexuales que ocurren en la isla, la ministra y ex pastora evangélica sostuvo que "especialistas nos dijeron en el gabinete que las niñas de allá son abusadas porque no tienen calzones, no usan, porque son muy pobres".

"Nos conseguimos un montón, pero se van a acabar. ¿Por qué no ponemos una fábrica en Marajó?", planteó Alves.

Esta no es la única polémica en la que se ha visto envuelta la ministra que integra el gabinete del Presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ya que cuenta con acusaciones de haber falseado sus títulos académicos, bajo el pretexto de que "eran de Dios".