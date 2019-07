Activistas de EEUU irán a Guatemala y México para ver situación de migrantes

Una coalición de organizaciones proinmigrantes de Estados Unidos visitará Guatemala y México del 4 al 9 de agosto próximo para conocer de primera mano las condiciones de miles de personas migrantes.

"El viaje es una iniciativa conjunta de un proyecto colaborativo que tiene como nombre 'Refugio para familias'", explicó a Efe el cofundador y director ejecutivo de la organización Alianza Américas, Oscar Chacón.

La coalición, que está integrada además por Fair Immigration Reform Movement (FIRM), Partnership for New Americans y We Are All America, y que surgió tras la aparición en noviembre pasado de las caravanas de migrantes, visitará Ciudad de Guatemala y la frontera entre ese país y México, para "ser testigos de lo que está pasando".

"Si hay un lugar donde hay una crisis de verdad son los países centroamericanos, en la medida que la gente está viviendo condiciones tan graves de desesperación que los lanza en una travesía que como bien sabemos es sumamente peligrosa", apuntó.

Chacón advirtió que la política de EE.UU., pero también ahora de Guatemala y México, "es prácticamente de contener los flujos de personas que han estado saliendo de estos países".

"Todas las noticias de las últimas dos semanas emanadas desde la Casa Blanca en Washington tienen un problema fundamental y es que desconocen las razones que causan que tantas personas de Guatemala, Honduras y El Salvador se vuelquen a la ruta migratoria como lo han venido haciendo", lamentó.

En concreto, el experto consideró como un "punto crítico" de la travesía la frontera entre Guatemala y México, donde, aseguró, "actualmente se está deteniendo y deportando a personas en números altos".

También buscarán conocer el panorama tras la decisión del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de desplegar efectivos de la recién creada Guardia Nacional para proteger la frontera sur de México.

"Queremos tener una lectura de primera mano de qué es lo que está pasando y cómo estas medidas están atentando en contra de los derechos humanitarios de personas que buscan protección, que buscan refugio y lo que están encontrando más bien es policías, ejércitos, detención y deportación", agregó el activista, al relatar que ya en diciembre del año pasado visitaron Ciudad de México en medio de la crisis por la llegada de miles de migrantes en caravanas.

Con respeto a la visita a Guatemala, Chacón destacó que este viaje de "constatación de condiciones" sucede "en un momento oportuno", después de que ese país firmara un acuerdo migratorio con Estados Unidos, por medio del cual se compromete a tramitar los asilo en su territorio sin que los solicitantes se trasladen hasta territorio estadounidense.

"Esto se eleva al tema prioritario durante nuestra estadía en Guatemala", explicó el experto, que confirmó han organizado reuniones con organizaciones de derechos humanos y otros actores.