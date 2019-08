No aprende: filtran nuevo video del cuestionado Gobernador de Copiapó

El gobernador de Copiapó, Manuel Corrales, se hizo conocido hace una semana, cuando se filtró un video donde cosificaba a la mujer. Finalmente, y debido a las críticas, tuvo que pedir disculpas.

Pero ahora vuelve a estar en el ojo de la polémica luego de que se filtrara un segundo y polémico video donde Corrales conversa con un grupo de hombres que se encontraban detrás de la cámara que le realizaba una entrevista para un medio regional.

Allí se refiere a una situación con una seremi regional, cuyo nombre no se especifica.

“Hoy día a la seremi le decía, ‘¿viste la foto que te mandé?’. Y le dije ‘me estay mirando el paquete’, y me dijo ‘te estaba mirando los zapatos’. ‘Los zapatos… Me estabai mirando el paquete’ y me dijo ‘sí, algo más estaba mirando’. ‘Ah, viste, viste… Cuando querai no más’, le dije“, relata el gobernador de Copiapó en el video.



A raíz de eso, el diputado PS Juan Santana pidió explicaciones, en declaraciones recogidas por El Dínamo, al Gobierno y calificó el hecho de “inaceptable lo del gobernador. No hay otro calificativo. Denostaciones contra la mujer, en video que circula, y en pleno ejercicio de su cargo como gobernador. ¿Qué opinará de esto Cecilia Pérez e isabel Plá?”.