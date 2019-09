Mea culpa mercurial: diario publica la foto de la protesta de sus periodistas contra el polémico inserto

Una de las imágenes que dejó este pasado 11 de septiembre fue el polémico inserto que publicó el diario El Mercurio, donde 60 personas justifican el golpe de Estado al presidente Salvador Allende en 1973.

Para justificar sus argumentos, acompañan el inserto con diversas publicaciones para sentenciar que "Allende utilizó la violencia y la ilegalidad para imponer una Dictadura Marxista Leninista".

La publicación originó, salvo excepciones, una ola de reacciones negativas en redes sociales y no dejaron indiferente a nadie, ni siquiera al cuestionado medio.

Debido a esto, el día de hoy apareció una pequeña publicación en la página C2. Titulada "Inserto sobre el 11 de septiembre de 1973", el diario indica que "el texto suscitó numerosas y diversas reacciones en el mundo político y en redes sociales".

En el escueto texto, aparecen reacciones del diputado del Partido Socialista, Marcelo Díaz, quien tuiteó: "la falta de empatía y humanidad de esta publicación en El Mercurio no cabe en caracteres. Esto es una burla, una vergüenza y una bofetada al sufrimiento de chilenos y chilenas".

También aparece el senador Alejandro Guillier, quien emplaza a Felipe Kast a "rechazar la apología al Golpe de Estado que publica hoy El Mercurio".

Las críticas son matizadas con el comentario del columnista Ascanio Cavallo, quien dijo que "no me parece el momento para poner un inserto como el de El Mercurio, tan atrevido y tan hiriente para muchas personas", aunque después mencionan que Cavallo señaló que el diario no debía restarse a la publicación: "Yo siempre he defendido la libertad de expresión como un valor absoluto, no relativo".

El diario también menciona la protesta de los periodista del medio, quienes publicaron una foto ayer en la tarde diciendo que el inserto "no los representa".