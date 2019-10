Trabajadores del Metro de Santiago piden que se suspenda toda la red y les envían un mensaje a los manifestantes: "No somos el enemigo"

A través de su cuenta de Twitter, el Sindicato de Profesionales y Técnicos del Metro de Santiago, que representa a más de 1.800 trabajadores, exigió a la empresa el cierre total de la red debido a la nula seguridad para desempeñar las labores.

"Los y las trabajadoras de @metrodesantiago y sus dirigencias sindicales, exigimos el CIERRE DE TODA LA RED inmediatamente, y que todo el personal en operación sea resguardado y enviado a sus casas. @GobiernodeChile @MTTChile. ACTÚEN, SOLUCIONEN", escribieron.

También han denunciado diversas agresiones que han sufrido trabajadores. Primero denunciaron un conductor que recibió esquirla de vidrios.

"Nuestro compañero conductor con esquirlas de vidrio en sus ojos. Tras ataque al parabrisas y ventanas del tren en el que estaba en cabina. Así no, por favor! Por esto, y muchos otros ataques al pueblo trabajador, se tuvo que cerrar la operación de L1 y L2! No somos el enemigo!!", dicen desde el sindicato.

Anteriormente habían comunicado un ataque con cloro contra un guardia de la estación Irarrázaval.

"Le han tirado cloro a nuestro compañero VVPP, de edad, quien no agredió a nadie en Irarrázaval. Por favor, se los rogamos, no nos hieran, somos trabajador@s igual que ustedes. Condenamos el no actuar del @GobiernodeChile que solo enfoca su discurso en represión y no en solución", dijeron.