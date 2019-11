"No quiero que se reanude el fútbol": Esteban Paredes manifestó su apoyo a las protestas

El delantero del Colo Colo, Esteban Paredes, manifestó su apoyo a las protestas contra la desigualdad y dijo no querer que se reanude el fútbol chileno, ya que "primero está el país y el pueblo que necesita".

"En mi caso, no quiero que se reanude el fútbol. Por ahí el Gobierno y a lo mejor la ANFP quiere retomar el fútbol para calmar un poco a la gente, pero no estamos de acuerdo en ese sentido. Es complejo el tema, no sabemos lo que va a suceder. Primero está nuestro país y el pueblo que necesita, así que no sé cuándo se va a retomar", dijo Paredes.

Respecto a como se está viviendo el estallido social al interior del equipo, el capitán dijo que "conversamos acá y creemos que el fútbol está en segundo plano".

"Estamos luchando por cosas mayores, tenemos que arreglarnos como país primero. Tener claridad del Gobierno para que le dé tranquilidad a la gente, que lo necesita", sostuvo.

Por otra parte, Paredes comentó que está en contacto con el Sifup y los capitanes de los otros equipos, e hizo una invitación "a conversar esa situación que es difícil. Nosotros siempre estaremos con la gente, porque los futbolistas venimos de familias que también están sufriendo".

Finalmente, el histórico delantero apuntó a la incertidumbre en torno a la final de la Copa Libertadores del próximo 23 de noviembre, que está pautada para jugarse en el Estadio Nacional y que fue ratificada -pese a crisis social- por la ministra del Deporte Cecilia Pérez, la semana pasada.