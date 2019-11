Controlador de Automotores Gildemeister y el estallido social: las demandas son "absolutamente justificables"

El actual controlador de Automotores Gildemeister, Ricardo Lessmann habló del estallido social que se vive hace más de tres semanas en el país.

“Hay demandas absolutamente justificables. Nadie puede vivir con $105 mil de pensión mensual, eso está fuera de cualquier esquema, no puede ser. Un sueldo mínimo de $350 mil no es un gran sueldo, pero es el mínimo más alto dentro de Latinoamérica. Algo se está haciendo con esto. En mi compañía pagamos mucho más, el que menos gana tiene $560 mil brutos”, dijo en entrevista con el diario La Tercera.

Sobre la salud pública, su crítica es similar: “No puede ser que una persona espere un año para poder ser operada, a veces no llega a estar viva para operarse. Esas cosas no pueden pasar. Se deberían haber metido las manos a los bolsillos antes, no lo digo solo por este gobierno, sino que también por los anteriores. En pensiones y salud es absolutamente necesario hacer algo”.

En ese sentido, Lessmann también habló sobre posibles soluciones: “Yo partiría por las pensiones. Para mí, la pensión mínima que debiera existir en este país debiera ser equivalente al sueldo mínimo. Creo que el país tiene capacidad de endeudamiento, recursos ahorrados y los debiera gastar en eso y dejarse de pirquinear de una vez por todas. Lo segundo, es mejorar la salud, pero eso es más lento, dado que hay que invertir fuerte en infraestructura. Lo tercero es ver la manera de cómo se controla el alza de la vida y que los sueldos puedan ir creciendo”.

Sin embargo, el actual controlador de la automotora no es partidario de una de las demandas de la ciudadanía: el cambio a la constitución. “Quisiera saber si alguien de los que está pidiendo el cambio de Constitución, sobre todo los de la calle, si la han leído y saben qué es lo que quieren. Hay que ver qué queremos. ¿Un Estado subsidiario como el de hoy, uno de otro tipo, expropiar la propiedad privada? Si se empiezan a tocar estos temas hoy, los inversionistas extranjeros se irán y vamos a degradar al país, será más pobre en vez de hacerlo más rico y transformarlo en desarrollado. Sería dramático”, agregó.