Senadora Yasna Provoste por aumento de pensiones en Presupuesto 2020: El Presidente tiene que ordenar sus filas

La jefa de bancada de los senadores de la Democracia Cristiana (DC), Yasna Provoste, señaló que se va a mantener la línea para asegurar "el aumento de las pensiones para aquellos que enfrentan mayores dificultades en la discusión de este tercer trámite del presupuesto 2020, los días miércoles y jueves en el Senado".

"Es un acuerdo colectivo de la oposición que es fundamental el incremento de las pensiones. Y no solo de la pensión básica solidaria y el aporte al pilar solidario, sino que también mirar que es lo que ocurre con las tablas de mortalidad con el propósito de también mejorar las pensiones contributivas que son dramáticamente bajas en el caso de las mujeres", puntualizó.

Asimismo, la senadora DC afirmó que "nuestra responsabilidad es con Chile y con las adultas y adultos mayores, por lo tanto, lo que tiene que hacer el Presidente es ordenar sus filas. Porque lo que hoy día pretende es que la oposición finalmente logre restituir una indicación que fue presentada por parlamentarios de Chile Vamos".

"Este es un Gobierno que ni siquiera tiene diálogo ni control respecto de sus parlamentarios, y aquí se instala el fin del gobierno, el pato cojo absolutamente, porque el gobierno no ha sido capaz de dialogar con sus propios parlamentario", agregó.

Además, Provoste indicó que han planteado desde hace largo tiempo el aumento de las pensiones para aquellos que enfrentan mayores dificultades y vamos a mantener esa línea en la discusión de este tercer trámite del presupuesto 2020, que se va a concretar este miércoles y jueves en el Senado.

"Esperamos que el gobierno no siga anclado a su programa de gobierno, porque tiende a maquillar su agenda social con las mismas iniciativas de siempre. Chile le ha dicho clara y categóricamente que fracasó su programa de gobierno en nuestro país, por lo tanto, lo que nosotros esperamos es que de la agenda social no traiga de contrabando iniciativas que profundicen el modelo del mercado como lo pretende hacer el gobierno en salud, educación y pensiones. Porque eso no nos permite avanzar en mayor dignidad y justicia", detalló.

De igual manera, Provoste hizo un llamado al gobierno para que haga una profunda revisión, conecte, y escuche sinceramente el clamor de la ciudadanía.

Nueva Constitución

“Es gracias a los movimientos sociales que se han expresado a lo largo y ancho de todo el país, por lo tanto, nosotros queremos hacer un llamado para que este proceso constituyente los partidos dejen el espacio que es absolutamente para el mundo independiente, para la mayor participación de mujeres, y la participación de pueblos originarios”, añadió.

La senadora Provoste indicó que esta convocatoria a la Convención Constituyente será simultáneo con las elecciones municipales. Es importante que los partidos se dediquen a las elecciones municipales y dejen un camino claro y abierto para que esta Convención Asamblea Constituyente tenga una amplia participación del mundo que se ha manifestado con fuerza en cada una de nuestras comunas y regiones del país. Porque Chile requiere una nueva arquitectura social con dignidad y justicia.

“Desde los comités de oposición vamos a impulsar con fuerza que Chile se juegue con otros valores y para partir tenemos que señalar que el sueldo mínimo debe estar a la altura de lo que han planteado algunos sectores del mundo empresarial, 500 mil pesos para partir en una base que nos asegure un tránsito hacia una mayor dignidad”, concluyó.