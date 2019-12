Ximena Ossandón llama a bajar el tono de las críticas tras rechazo a acusación contra Piñera: "Hay siete diputados que están amenazados hasta con guillotina"

La diputada Ximena Ossandón hizo un llamado a la izquierda, especialmente al PC y al Partido Humanista, para que bajen el tono de las declaraciones contra los diputados DC, independientes y radicales que se negaron a aprobar la acusación constitucional.

“Les pido cordura. La Acusación Constitucional se hizo, hubo un debate de ocho horas y estaba dentro de las reglas que se aprobara o rechazara la cuestión previa. En este caso la mayoría la apoyó y la gente que perdió tiene todo el derecho a lamentarlo, pero descalificar al resto, diciendo que la historia nos hará a todos responsables las violaciones a los Derechos Humanos, haciendo listas de diputados de oposición para que los funen y llamándolos traidores solo por creer algo distinto es perder todo el norte del espacio democrático”, señaló la parlamentaria.

Ossandón cree que cada uno afronta la política como mejor le parezca, pero desde su punto de vista “la buena política es la que lucha por los ideales y se juega a concho por ellos, pero nunca cae en la descalificación o en el improperio".

"A mí, por ejemplo, pese a que estoy contra el aborto, jamás me verán diciendo- si se aprobara una ley de este tipo- que la persona que votó a favor de la interrupción del embarazo es asesina, antivida o haría una lista poniendo las caras de quienes no apoyaron lo que yo defiendo. Seguramente me daría rabia que ocurriera algo así, pero antes que enjuiciar a mis adversarios, pensaría en qué fallamos y por qué perdimos la votación. La descalificación es insolente, degradante y no mide consecuencias", añadió.

Además, a propósito de las consecuencias que puede traer toda esta campaña de desprestigio hacia los los colegas de oposición la legisladora dijo estar preocupada por la seguridad de los siete diputados (René Alinco, Matías Walker, Fernando Meza, Jorge Sabag, Miguel Angel Calisto, Pepe Auth y Carlos Jarpa), quienes están siendo amenazados por las redes sociales, pero también en marchas como las de ayer en Plaza Italia, donde la gente desplegó lienzos muy duros en su contra y dibujos con sus caras tarjadas, pidiendo incluso guillotina para ellos.

"Por eso le pido al PC y a la izquierda más dura que sea responsable con lo que diga, porque en un ambiente tan polarizado como el que vivimos, todos sabemos como empiezan las cosas, pero nadie sabe como terminan", concluyó.