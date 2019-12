El regreso de Schmidt: lamenta "no haber alcanzado todas las metas" en la COP25 pero valora los "inéditos" acuerdos alcanzados

La ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, volvió a Chile tras presidir la cumbre climática COP25, que se desarrolló en Madrid, España, y que no estuvo exenta de polémica debido al liderato de la representante nacional, la que fue criticada por diferentes organizaciones medioambientales por no alcanzar acuerdo en el artículo 6, donde se incluía una hoja de ruta para la emisión de bonos de carbono.

A su llegada, y acompañada por otros ministros del gabinete, Schmidt dijo que los acuerdos alcanzados en la cumbre son inéditos, ya que se cumplieron siete de los ocho objetivos trazados y se logró el "consenso unánime de todas las partes para que los océanos estén protegidos. Esto es un logro inédito".

Sobre el artículo 6, que habla de una hoja de ruta para la emisión de bonos de carbono, Schmidt dijo que "uno de los objetivos más relevantes" de la cumbre, por lo que se mostró triste por no lograr ratificarlo.

"Aún no existe la voluntad ni la madurez política de algunos de los países más grandes emisores. Esto es doloroso y triste", añadió. Respecto a su satisfacción, Schmidt admitió que "por supuesto que no estamos satisfechos, los acuerdos no están a la altura".

"Levantamos la COP en un tiempo récord y un mes antes debimos cambiarla de lugar, nos sentimos orgullosos de Chile. De nuestro país, un país pequeño, en desarrollo, de bajas emisiones y tremendamente vulnerable al cambio climático", dijo después.

Finalmente planteó que "estoy triste por no haber alcanzado todas las metas que nosotros queríamos".