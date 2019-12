Ignacio Urrutia, diputado pro Kast: “La izquierda quiere cambiar la Constitución para destruir Chile”

Tras renunciar a la UDI y unirse al Partido Republicano de José Antonio Kast, el diputado Ignacio Urrutia no ha dejado pasar ni una sola oportunidad para defender las posturas de la ultra derecha en el Congreso y defender la actual Constitución de Pinochet que rige nuestra nación.

En este sentido, al comienzo de la sesión de hoy en la Cámara de Diputados, donde se vota el proyecto de reforma que definirá las normas del plebiscito constitucional, Urrutia criticó el acuerdo y acusó a los diversos partidos de izquierda de que “quieren cambiar la Constitución para destruir Chile”.

Pero Urrutia también disparó contra el Gobierno de Piñera, al que calificó como “cobarde” y “timorato”, y también disparó contra los partidos de derecha que apoyan la realización de este acuerdo.

La principal crítica de Urrutia, la cual coincide con la del líder de su partido político, José Antonio Kast, es que el Gobierno, siendo de derecha, estaría cediendo ante las presiones de otros sectores de la política que no serían “la verdadera derecha de Chile”.

En este sentido, desde el primer día Urrutia dejó en claro que votaría que no a la creación de una nueva Constitución. “No más Destrucción, No más Violencia, No más Mentiras, No.”, es el eslogan que, junto a su partido, han defendido desde a mediados de noviembre y que el día de hoy quedará confirmado en la votación.