Fundiciones chinas de cobre se reúnen para evaluar posibles recortes de producción

Algunos de los mayores productores de cobre de China se reunirán esta semana para evaluar posibles recortes en la producción, según personas con conocimiento del asunto, debido a que la industria enfrenta una expansión de capacidad que ha perjudicado los márgenes y ha hecho que las tarifas de procesamiento se acerquen a mínimos de siete años.

Ejecutivos de 10 importantes fundiciones se reunirán el 26 de diciembre en Fuzhou, en la provincia de Fujian, sur del país, para su reunión trimestral, dijeron las personas. El grupo incluye las dos más grandes: Jiangxi Copper Co. Ltd. y Tongling Nonferrous Metals Group Co.

Si bien no hay garantía de que el grupo decida reducir la producción, las fundiciones de cobre de China han visto afectados sus márgenes, o incluso han perdido dinero, debido a que los suministros mundiales de concentrados no pueden mantener el ritmo de la expansión de capacidad china. Las tarifas de procesamiento que las mineras pagan a las fundiciones por refinar el metal generalmente disminuyen cuando los suministros mineros son escasos o la capacidad de fundición es excesiva.

Un vocero de Jiangxi Copper declinó hacer comentarios. Un vocero de Tongling Nonferrous no pudo ser contactado para recabar sus comentarios.

El principal productor

El papel de China como el mayor productor mundial de metal refinado significa que una reducción importante tiene el potencial de elevar los precios, del mismo modo que las proyecciones para el mercado se están volviendo cada vez más optimistas después de un relajamiento en las tensiones comerciales con EE.UU.

China ahora produce alrededor de 40% del cobre refinado del mundo después de la construcción de una serie de fundiciones en la última década. Eso redujo su necesidad de metal importado, mientras aumentaba las compras de la materia prima extraída de Sudamérica, África y Mongolia. Su producción de cobre alcanzó un récord en noviembre, al igual que las importaciones del concentrado que se utiliza para fabricarlo.

Actualmente, se espera que el mercado mundial de cobre refinado experimente un pequeño superávit de alrededor de 280.000 toneladas el próximo año, según el Grupo Internacional de Estudio sobre el Cobre. La producción de China llegó el año pasado a alrededor de 9,3 millones de toneladas, según el grupo.

Hace cuatro años, los productores chinos de cobre tomaron por última vez medidas en conjunto para reducir los suministros en medio de una caída de los precios a mínimos de más de seis años. Las fundiciones de aluminio, zinc, níquel y estaño también han disminuido de forma conjunta la producción en los últimos años.