Directora del Demre tras llamado a boicotear la PSU: "Lo que está en juego es el derecho a la educación"

Este próximo lunes y martes, se desarrollará tras dos aplazamientos, la Prueba de Selección Universitaria (PSU). Sin embargo, la nueva fecha no ha estado exenta de problemas, ya que hay un llamado de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) a funar el proceso tiene preocupados a los encargados de la prueba.

Frente a esto, Leonor Varas, directora del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) de la U. de Chile, dijo a La Tercera que se tomarán todas las medidas correspondientes para asegurar que todos los postulantes puedan rendir el examen con tranquilidad.

El aumento de personal encargado de la aplicación de la prueba -el cual se incrementó en un 20%- y la ampliación de controles son algunas de las medidas. “Ninguna precaución tiene que ver con el orden público, son todas civiles”, aclaró.

“Lo que está en juego es el derecho a la educación por el cual nos jugamos, que es lo que justifica que vayamos a lugares muy aislados por 15 personas, que hagamos esfuerzos para darles apoyo las personas en situación de discapacidad, que vayamos a la casa de personas electrodependientes, a hospitales, a cárceles, al Sename. Nada extingue ese derecho", señaló Varas.

La doctora en Ciencias de la Ingeniería espera que los estudiantes que pretenden protestar “no lo hagan a costa de arriesgar la educación de sus compañeros. Nos hace bien escucharnos, pero no dañar el derecho fundamental de otros”.

Sobre el temor a la continuidad de los llamados a boicotear la PSU y Simce, la directora del Demre cree que “muchas veces la crítica no es a la prueba, sino a la forma en que se la usa". Aseguró que el problema que tiene esta metodología de ingreso a la universidad es que sus consecuencias son altas, debido a que “ordena a los estudiantes en una lista para ingresar a las carreras”.

“Probablemente no la necesitamos por igual en todos los casos, porque solo se necesita ordenar en una lista a las personas cuando hay más postulantes que vacantes, y eso no pasa en todos los casos. Entonces, más que decir que la PSU es mala, se trata de saber usarla para resolver algunos problemas, no todos“, concluyó.