Unidad Social suspende relaciones con el Gobierno: "No tenemos nada que seguir conversando"

La Mesa de Unidad Social rompió relaciones de diálogo con el Gobierno este domingo, luego de un mes esperando respuesta a sus demandas y a 38 días de que los dirigentes sindicales se reunieran con representantes del Ejecutivo en La Moneda.

El bloque que agrupa a diversas organizaciones de la sociedad civil hizo un llamado a incrementar las movilizaciones ante la “nula capacidad del Ejecutivo para entregar respuesta a las demandas de la ciudadanía”.

Según consigna radio Biobío, el presidente del Colegio de Profesores y vocero de la Mesa de Unidad Social, Mario Aguilar, sostuvo que el Gobierno no quiere escuchar más allá de las formalidades.

"Ratificamos nuestra decisión de desahuciar la interlocución con el gobierno, porque el ministro Blumel respalda la actuación de Carabineros, respalda el lanzamiento de bombas lacrimógenas a la cara de la gente, respalda que haya jóvenes cegados, respalda al Intendente y su decisión de restringir el libre tránsito de las personas", señaló Aguilar.

"Entonces cuando el ministro respalda que se sigan violando los Derechos Humanos nosotros decimos que no hay nada que seguir conversando", añadió.

Por su parte, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, criticó además que el Gobierno siga planteando las manifestaciones como un problema de orden público, cuando, según explicó, es un síntoma gatillado por la sensación de abuso.

Respecto de la agenda social, la Mesa recalca que no hay ningún punto que toque el modelo y, en cambio, “se mantiene el eje en la salud privada, sigue permitiendo el lucro de las isapres, lo mismo en materia de pensiones, no se aprecia voluntad de un cambio en el sistema, en educación la Ministra solo se preocupa de agredir a los profesores, no hay respuesta a los deudores CAE, no hay voluntad respecto de incrementar los salarios y, por lo mismo, profundizaremos las movilizaciones incluso durante el verano”.

Consultados por futuras movilizaciones a raíz de esta situación, desde el bloque sindical anunciaron que este martes realizarán una asamblea ampliada de Unidad Social, donde se definirán actividades que realizarán durante el verano.