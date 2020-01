Chile Vamos cuestiona querella del FA contra Piñera por delitos de lesa humanidad: “Están abusando de los recursos que entrega la ley”

Una querella por delitos de lesa humanidad en el marco del estallido social interpusieron representantes del Frente Amplio en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago contra el Presidente Sebastián Piñera, el ministro del Interior Gonzalo Blumel, su antecesor Andrés Chadwick, el general director de Carabineros Mario Rozas y el intendente metropolitano Felipe Guevara.

Entre los delitos que el Frente Amplio le imputa a las autoridades de Gobierno está su responsabilidad por los homicidios, torturas y apremios ilegítimos, físicos, mentales y sexuales, violaciones y privación de libertad arbitraria que han ocurrido en el país a partir del 18 de octubre.

“Los Derechos Humanos no se transan por nada ni por nadie. Estamos a partir del 18 de octubre en nuestro país inmersos en una permanente constante de vulneración de derechos humanos que ha dejado niños, niñas, adolescentes, personas en nuestro país mutiladas, que han sido maltratadas, abusadas y violadas por fuerzas del Estado. Un Estado de Derecho exige el respeto irrestricto de los derechos humanos y exige que ante la vulneración se determinen las responsabilidades. Hemos decidido apuntar a toda la primera línea de mando desde el Presidente al intendente” declaró Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática (RD).

Por su parte, Javiera Toro, presidenta de Comunes, indicó que “los últimos meses hemos sido testigos de una historia y de una herencia que es muy triste. Las violaciones a los derechos humanos que vivimos en la dictadura lamentablemente no hemos tenido total justicia y total verdad. Y eso hoy día redunda en que cuando la sociedad se moviliza rápidamente vuelven estas prácticas represivas, vuelven las violaciones a los derechos humanos como una forma de acallar al pueblo. Nosotros como Frente Amplio lo hemos dicho categóricamente no vamos a permitir que esta vez haya impunidad”.

La respuesta de Evópoli

Las reacciones de la derecha ante esta querella interpuesta por la oposición no se hicieron esperar. Hernán Larraín Matte, presidente de Evópoli, señaló que “lamentablemente estamos nuevamente frente a un abuso de los recursos que entrega la ley. No nos sorprende, siempre van a buscar más bien obstruir y no estar concentrados en el desafío de gobernar ¿Por qué todas estas semanas hemos estado involucrados en acusaciones, interpelaciones y ahora hay querellas que no tienen ninguna justificación y los que las llevan lo saben?”.

El dirigente añadió que “la ley sobre crímenes de lesa humanidad es muy exigente y establece requisitos muy claros, que en este caso no se configuran, y para eso están los informes internacionales de Human Rights Watch y Amnistía Internacional”.

Por eso, Larraín Matte añadió que “¿en qué está Revolución Democrática? Estamos tratando de salir delante de la crisis legislando en las materias que les importan a los chilenos o abusando de los recursos que entrega la ley en forma injustificada. Yo creo que los chilenos lo tienen muy claro”.