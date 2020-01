ACES llama a boicotear nuevamente la PSU salvo que la "suspendan e implementen un método de emergencia"

La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios llamó a repetir el boicot a la Prueba de Selección Universitaria (PSU), protestas que ya había encabezado para las fechas del 6 y 7 de enero y que volverán a ocurrir este 27 y 28 del mismo mes.

Al respecto, el vocero de la ACES, Víctor Chanfreau, aseguró que están "en coordinación con cientos de asambleas y organizaciones a nivel nacional para ver cómo va a ser ese día, en términos de las movilizaciones que llevar".

No obstante, emplazó que las protestas van "a menos de que anuncien que suspenden la PSU para implementación de un método de emergencia".

La diferencia de esta ocasión con la de principios de mes es que ahora no cuenta con el llamado de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), quienes afirmaron este viernes que no convocarán a boicotear la rendición de la PSU, pero igualmente sostuvieron que ellos no determinan si "los estudiantes se van a movilizar" y, según estiman, "los territorios hablaron y creo que en esa nueva ronda van a volver a hablar".