Gabriel Boric se defiende: "Tengo la certeza de no haberme vendido ni haber traicionado a nadie"

El diputado frenteamplista Gabriel Boric no lo ha pasado tan bien en el último tiempo; fue increpado por manifestantes en el Parque Forestal, quienes lo encararon por sus últimos votos en el Congreso y lo calificaron de "vendido" y que le falló al pueblo, además de otros improperios.

Hoy, el parlamentario aseguró que si bien pudo haberse equivocado en las decisiones que tomó en algún momento, durante las distintas votaciones que se realizaron en el Congreso, aseguró que tiene la certeza de no haberse vendido a nadie ni haber traicionado a nadie.

"De partida, esto de 'traidor', 'vendido', es moralizar la política y no me gusta. Hay que discutir en torno a ideas y hechos. Y yo tengo la certeza de no haberme vendido a nadie ni haber traicionado a nadie. Y cuando me he equivocado, como nos pasó con la ley antisaqueos producto de la vorágine y la tensión en la que estamos, salimos a reconocerlo", dijo Boric en entrevista con el diario La Tercera.

El diputado por la región de Magallanes aseguró que uno de los aprendizajes que obtuvo luego del estallido social es que hay que tener la capacidad de conversar y "no ser un fanático de tus propias ideas".

"Partí el año... No es algo que me guste recordar, pero mi 31 de diciembre de 2018 fue José Antonio Kast viralizando una foto mía con la polera de Jaime Guzmán. Eso después de haberse conocido el diálogo con (Ricardo) Palma Salamanca, y eso después de haber estado internado producto de un trastorno obsesivo compulsivo, un proceso personal muy difícil… Con todo eso, mucha gente me decía 'ya estás muerto'(...) Entonces, segundo aprendizaje del 2019: hay que estar disponible para cambiar y eso significa tener la capacidad de conversar. No ser un fanático de tus propias ideas", sostuvo.

En esa misma línea Boric se refirió a la polémica firma del acuerdo para iniciar un proceso constituyente dentro de las esferas políticas. Dijo que creyó necesario que ese proceso tuviera una expresión institucional, "y me tocó jugar un rol en eso que creo que fue positivo, aunque habrá que juzgarlo por sus efectos".

"Yo lo conversé con Gael (Yeomans), ella sabía que iba a firmar y yo sabía que tenía que hacerlo a título personal. ¿Y por qué lo hice? Porque si no estábamos nosotros, el resultado seguramente no iba a ser el mismo", señaló Boric.

El diputado frenteamplista aseguró que no se arrepiente de haber firmado. “Estoy convencido de que es una oportunidad fantástica para volver a encontrarnos como país”, expresó.