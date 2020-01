El lamento de Frei: Expresidente declaró ante fiscalía que "se han dilapidado los ahorros destinados a mi vejez y mi familia" tras estafa de su hermano

El 14 de octubre pasado, el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle prestó declaración en calidad de víctima ante el fiscal Centro Norte Francisco Jacir. Su testimonio duró 8 horas, entre las 9:45 y las 17:45.

El caso está siendo investigado por el Ministerio Público desde el 16 de agosto, cuando el hermano del ex Mandatario, Francisco Frei, se autodenunció por irregularidades financieras por medio de la empresa Saturno, cuyo dueño es Eduardo Frei.

La Tercera PM tuvo acceso al interrogatorio en el que Frei explicó cómo se enteró que su hermano Francisco llevó a la compañía a la quiebra y cómo le mintió durante años con los balances financieros cuando en realidad estaba sacando dinero para su beneficio. El ex Presidente aseguró que durante años su pariente le dio balances falsos y que el año pasado le entregó uno con deudas por 600 millones de pesos, lo que le hizo darse cuenta que algo estaba mal.

Frei también abordó el rol de su sobrino Nicolás Frei (hijo de Francisco) en la eventual estafa, y el de su hija Magdalena y Pedro Yaconi en investigar la estafa. Su declaración también incluye el cómo encaró a su hermano cuando se enteró de lo ocurrido, y que desde ese día no ha vuelto a hablar con él.

"Este hecho para mí es muy doloroso e inesperado, pues se trata de mi hermano, amigo y compañero con quien incluso compartí por más de 10 años pieza. A mi edad este ha sido un golpe muy fuerte. Se han dilapidado los ahorros destinados a mi vejez y mi familia. Además de ello, en mi calidad de ex Presidente de la República se me ha hecho un daño irreparable que asumo con hidalguía y ante lo cual he tenido que poner la cara, cuestión por la que espero que quienes participen en esta investigación, hablen con la verdad", sostuvo Frei al final de su declaración.

Inversiones Saturno

El ex Presidente también habló sobre el nacimiento de la empresa Saturno. "En el año 1970 ingresé a trabajar a la empresa Sigdo Koppers, lugar en que me desempeñé como ingeniero y luego como socio de la misma, hasta el año 1988, ocasión en que decidí vender mi participación accionaria de la misma, toda vez que había decidido tener una mayor actividad pública en el ámbito político, presentándome como candidato a senador en las elecciones del año 1989, resultando electo. La venta se efectúa entonces fundada en lo que creo que son intereses incompatibles entre el mundo privado y el rol público, dado especialmente además en que la empresa indicada participaba en muchos proyectos de infraestructura de obras públicas".

El Mandatario señaló que a raíz de la venta de esas acciones, y por consejo de sus abogados, constituyó la Sociedad Anónima Inversiones Saturno, la que fue constituida por los abogados Juan Esteban Correa Espinoza y Alberto Coddou Claramunt, la que posteriormente le fue traspasada y hoy posee el 99,9% de las acciones y su esposa Marta Larraechea el 0,1% restante.

Frei explicó que el objetivo de esa sociedad era administrar sus bienes, hacer inversiones de incremento y manutención del patrimonio "a modo de tener un patrimonio para la vejez y mi familia".

En 1991, el ex Presidente decidió "dadas mis actividades políticas, entregar la administración a mi hermano Francisco que ya era, por cierto, director de dicha sociedad desde prácticamente su constitución. La elección de mi hermano se debe, además de familiar, a que era una persona de confianza, muy cercana a mí, un amigo, un compañero de vida y a que su formación profesional era del ámbito de la Economía, con estudios en la Universidad de Chile y postgrado en la Universidad de Chicago. El encargo que a él le efectué consistió en administrar la sociedad de modo de que el patrimonio de la misma incrementara de un modo seguro, con inversiones seguras, sin endeudarse (…), que no afectara o involucrara los inmuebles de propiedad de la sociedad. Él tenía la administración total de la empresa y su patrimonio".

"Él (Francisco) siempre me repetía y lo hizo hasta hace poco tiempo atrás que ‘nadie mejor que él como hermano para cuidar mi patrimonio y mis intereses'", dijo Frei.

Deuda millonaria

El ex Mandatario explicó que la administración de la sociedad durante los años que su hermano estuvo a cargo, estaba acorde a lo que él le había encargado. "Una vez al año, en general después de abril en que se hace la declaración de impuestos, él me entregaba estados de resultados y balance general de la sociedad, mediante algunos documentos impresos, que reflejaban una correcta marcha de la empresa, y que a su vez a mí me hizo creer todo se encontraba en orden. Algunos de esos documentos los he encontrado, fueron entregados a los abogados y auditor posteriormente, y son aquellos que se acompañaron en la investigación, de los años 2015 a 2018, y que dan cuenta de una marcha de la sociedad que dista bastante de la realidad de la misma".

Sostuvo que a finales de junio, Francisco le pidió dinero en efectivo ya que "según él su situación económica se encontraba muy deteriorada, haciendo alusión también a un estado de salud también deteriorado". Días más tarde -aseguró- su hermano le entregó el balance y "es ahí, como por primera vez me percato de una deuda que tenía la sociedad con el Banco Security de $ 613.274.743, en circunstancias que el mismo informe del año anterior nada reflejaba. Estos informes, todos los años, él me los entregaba impresos formalmente".

Al preguntarle a su hermano respecto a dicha deuda, le aseguró que no se preocupara, "que se trataba de vaivenes propios de sus negocios, de que utilizó a la sociedad Inversiones Saturno, pues estaba complicado con sus negocios, que si bien él estaba comenzando a repuntar, los bancos y factoring le habían cerrado las puertas y que si yo no lo ayudaba él quebraría".

"Decido así hablar con su hijo Nicolás (hijo de Francisco), pues era también director de la sociedad y participaba con él en los negocios de Francisco, respondiéndome él lo mismo que Francisco, ninguna respuesta concreta en definitiva, solo señalándome que si bien tenían dificultades, que esto se iba a pasar y ante consultas más específicas, me señalaba que eso lo veía directamente su papá, o sea, mi hermano Francisco", agregó.

El hallazgo de Magdalena Frei

Eduardo Frei señaló que debido a problemas de salud, le encargo a su hija Magdalena Frei y a su esposo, Pedro Yaconi, que hicieran una investigación respecto a Inversiones Saturno, logrando obtener antecedentes de las oficinas de la empresa Almadena, propiedad de Francisco, donde también funcionaba la contabilidad de Inversiones Saturno, y "muestran una situación muy distinta a la que Francisco me había entregado en los últimos años, dándanos cuenta de que la sociedad se encontraba muy endeudada, casi sin patrimonio, que había perdido bastante dinero, que los informes que Francisco me entregaba eran derechamente falsos, por lo que decidimos retomar el control de la sociedad y encargando de inmediato un peritaje de contabilidad".

Dicho informe demuestra que Francisco Frei sacó de la cuenta de Saturno 1500 millones de pesos, se endeudó con los bancos por más de $1300 millones y adquirió deudas con factoring y prestamistas por 970 millones.

"Tanto yo como persona natural y, asimismo, la sociedad aparecimos siendo avales o codeudores solidarios de Francisco o de sus sociedad ante bancos o diversos factoring en base a documentación falsa, en la que falsificó mi firma y huella dactilar, en muchos más casos que los que Francisco se autodenunció", dijo Frei.