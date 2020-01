Extranjería informa que baja de ingreso de migrantes comenzó en mayo de 2019

El Gobierno comenzó a ejecutar el proceso de regularización extraordinario, con el que buscan solucionar la situación migratoria de todos aquellos extranjeros que se encuentran de forma irregular en el país.

Según datos entregados por el Departamento de Extranjería y Migraciones, de un total de 155.483 peticiones de visas temporarias de regularización extraordinaria, un 88,5% fue otorgado, un 5% fue rechazado y el resto no acogido por no cumplir con los requisitos. Así lo explica Álvaro Bellolio, Jefe del Departamento de Extranjería y Migraciones, “de los cerca de 156 mil extranjeros inscritos que solicitaron visa temporaria, 6.318 fueron rechazados por antecedentes penales graves en su país de origen o por no presentar la documentación para levantar su orden de expulsión”.

Esto quiere decir que, de los 131.399 casos otorgados de la regularización extraordinaria, más los 109.974 extranjeros que solicitaron visa en el mismo periodo para regularizar su situación, se llega a que 209.357 extranjeros tienen su visa otorgada y estampada, 11.136 abandonaron el país y sólo 20.880 no estamparon, lo que representa un 8,6% del universo de las visas otorgadas.

“Es importante recordar que cada extranjero/a inscrito en el proceso de regularización extraordinaria, recibió múltiples notificaciones para realizar su estampado de visa, a través de mensajes de textos, correos físicos y correos electrónicos, además de disponibilidad de revisión de estado de trámite en la web entre otros”, concluyó Bellolio.

Sobre el saldo neto de flujos migratorios, desde el año 2014 que se venía incrementando anualmente. Esto se representaba principalmente por las comunidades de ciudadanos haitianos que a fines del 2017 y comienzos del 2018 tenían saldos netos de 16 mil ciudadanos por mes, los que eran constantes y con bajas salidas. O el caso de la comunidad venezolana que en mayo de 2019 llego a tener 27 mil nacionales en Chile.

Estos flujos disminuyeron a mediados de 2019, principalmente por el establecimiento de visa consular de turismo, con lo que los extranjeros de esas nacionalidades que venían a Chile, solicitaban sus visas en consulados en sus países de origen o consulados en el exterior, para llegar a nuestro país con visa y poder fácilmente obtener cédula de identidad, insertarse en el país y facilitar el respeto a sus derechos.

Sobre solicitudes de visas, el año 2019 se dio un fuerte incremento en las solicitudes de Permanencia Definitiva, y una disminución de las visas temporarias que se solicitan por primera vez, al comparar con 2017 y 2018. Se espera que esta tendencia continúe el 2020.

Adicionalmente, para poder analizar con más precisión el efecto del estallido social en los flujos y solicitudes de visa, es necesario tener los datos de los meses de marzo y abril, pero las tendencias es que las solicitudes de visa con foco laboral (sujeta a contrato, profesionales, Mercosur, etc) disminuyen cerca de un 30% a partir del mes de septiembre del año 2019.