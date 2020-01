Vietnam y Singapur confirman aparición de casos de coronavirus

Vietnam y Singapur confirmaron este jueves tres casos de coronavirus, y sus portadores, tres ciudadanos chinos, están siendo tratados en hospitales.

Un chino que reside en Ciudad Ho Chi Minh fue infectado por su padre que el 13 de enero regreso procedente de la ciudad china de Wuhan, el epicentro del virus. El padre fue hospitalizado el 17 de enero con fiebre alta, y días después su hijo mostró los síntomas, informaron fuentes oficiales. Ambos fueron puestos en cuarentena y dieron positivo por el coronavirus, una infección nueva que ya ha matado a 17 personas y ha infectado a más de 570.

Por su parte Singapur confirmó su primer caso de esta nueva cepa también a causa de la llegada al país de un ciudadano chino, de 66 años, proveniente de Wuhan.

Japón, Hong Kong, Macao, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Singapur, Vietnam y Estados Unidos han informado de casos del nuevo virus después de su aparición en China el 31 de diciembre.

Resultado negativo para posibles casos en México y Brasil

Los exámenes médicos dieron negativo para el primer posible caso de coronavirus en México, un doctor del nororiental estado de Tamaulipas que había visitado recientemente la región de Wuhan. "Es afortunadamente negativo. Levantamos el operativo el día de hoy y seguimos con la vigilancia activa en todo el estado", dijo este jueves a Radio Fórmula la secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina.

Por su parte, el Gobierno brasileño indicó que hasta ahora no se detectó en el país ningún caso de coronavirus y pidió a la población "no ceder al pánico", que podría provocar discriminaciones con personas de origen chino. "En este momento, no hay ningún caso sospechoso de coronavirus en Brasil", declaró en una conferencia de prensa en Brasilia el secretario sustituto de Vigilancia Sanitaria, Júlio Croda.

Croda indicó que se había examinado a cinco pacientes (en Brasilia, Minas Gerais, Sao Paulo, Rio Grande do Sul y Santa Catarina), pero que ninguno de ellos se ajustaba a la definición de casos sospechosos dada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

China confina ciudades enteras para frenar la epidemia

China confinó a unos 20 millones de personas alrededor de Wuhan, la metrópolis de donde surgió un nuevo virus que comenzó a propagarse por el mundo y moviliza a las autoridades sanitarias internacionales.

Desde las 10H00 locales (2H00 GMT), ningún tren ni avión podía salir de Wuhan, una urbe de 11 millones de habitantes situada en pleno centro de China. Los peajes en las autopistas estaban cerrados.

La ciudad, a orillas del Yangtsé, es el epicentro de la epidemia, que desde diciembre ha contaminado a más de 570 personas y causado 17 muertes, según el último balance. Todas las personas fallecieron en Wuhan o en su provincia, Hubei.

Pekín cancela las ceremonias del Año Nuevo

La alcaldía de Pekín anunció este jueves la cancelación de las populares ceremonias previstas con motivo del Año Nuevo chino, como medida de protección ante la epidemia provocada por el virus, que ya ha matado a 17 personas en el país.

Además, la Ciudad Prohibida de Pekín, uno de los lugares más visitados de China, cerrará hasta nueva orden debido a la epidemia. El antiguo palacio de los emperadores cerrará sus puertas desde el sábado "para evitar contagios entre visitantes", según un comunicado.

Las vacaciones y festividades con motivo del año nuevo comenzarán el próximo viernes y duran una semana. Los habitantes de Pekín se cuentan por centenares de miles cada año en los parques y espacios públicos para asistir a los tradicionales bailes del león y del dragón.

China cierra otras dos ciudades cerca de Wuhan

"Los habitantes no tienen que abandonar Wuhan sin ninguna razón específica", anunció la el servicio municipal a cargo de la lucha contra la epidemia.

Esta medida fue tomada para "frenar de forma eficaz la propagación del virus", explicó.

A 70 km al este, Huanggang, una ciudad de 7,5 millones de habitantes, se encontraba este jueves bajo medidas similares. La circulación de los trenes fue interrumpida hasta nuevo orden.

Muy cerca, Ezhou (1,1 millones de habitantes), ya había cerrado su estación de trenes.