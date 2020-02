El desalentador pronóstico de consultora McKinsey: 80% de las exportaciones de Chile están en riesgo por el cambio climático

En el último informe de la consultora McKinsey, donde aborda los efectos que tendrá el cambio climático en sectores como la minería pesca y agricultura a nivel global, hay un apartado extenso dedicado a la situación que vivirá Chile enfrentando este problema.

Y el pronóstico no es alentador. Según Pulso, la consultora destaca que el 80% de las exportaciones de Chile corren riesgos relevantes, como el aumento de aquí a 2030 en el 40% de las áreas con estrés de agua, lo que se define como uso anual del recurso en cuestión, dividido por su reposición anual.

“Se identifica un aumento de probabilidad de sufrir sequías de múltiples años o una década”, indican en el informe, advirtiendo que "aunque el promedio de lluvia se mantiene, no necesariamente se conserva la reposición de fuentes de agua dulce en acuíferos y ríos", ya que "si cae demasiada lluvia en poco tiempo no se absorbe en la tierra. Por cambios de vegetación y erosión no se va a poder retener tanta lluvia y los glaciares desaparecerán".

Este problema pasará factura en el sector minero, ya que el 75% del agua que usan para su actividad es agua dulce. En el informe, ya estiman pérdidas anuales que se sitúan alrededor de US$150 millones, los que podrían multiplicarse en años venideros.

En otros sectores, como el de la agricultura y la silvicultura, McKinsey advierte que su mayor dificultad va a provenir de la falta de predictibilidad, es decir, “demasiada lluvia seguida de sequía o a lluvia en meses donde anteriormente no había, etc".

En el sector pesquero, la temperatura de los oceanos es su mayor dificultad, ya que disminuirá la población de peces. También advierten sobre los riesgos de inundaciones por el incremento del nivel del mar.

Entre las recomendaciones que hace la consultora para combatir estos problemas, McKinsey dice que Chile tiene que ahondar en las las vulnerabilidades de nuestro territorio a través de estudios, cuyos resultados se incluyan en la toma de decisiones, “incorporando medidas concretas para reducir exposición, genera adaptación y mitigar”, además de desarrollar resilencia.