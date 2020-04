Cubillos descarta aplazar plebiscito de octubre por recesión económica: "Es más bien una razón adicional para votar Rechazo"

La ex ministra de Educación y nueva directora de Libertad y Desarrollo, Marcela Cubillos, se refirió a la opción de postergar el plebiscito de octubre debido a la situación sanitaria del país por el Covid-19 como planteó el ministro del Interior, Gonzalo Blumel y el Presidente Sebastián Piñera, incluso este último agregó como causal de aplazamiento la recesión económico.

En entrevista con CNN Chile, Cubillos señaló que “la única razón por la que no se haría, sería por condiciones sanitarias".

Sin embargo, descartó que las razones económicas que insinuó el Mandatario sean suficiente justificación para aplazar el plebiscito. De hecho, a su juicio sirven más para justificar la opción del "Rechazo".

“Las razones económicas son más bien una razón adicional para votar Rechazo, no para no hacer el plebiscito. Me parece que la crisis económica que estamos enfrentando y vamos a enfrentar, es una razón adicional para no generar mayor inestabilidad”, dijo la ex ministra.

Además, agregó que es posible evitar los costos que tendría una eventual convención constituyente avanzando hoy mismo en una modernización de la actual carta magna. “Puede hacerse una nueva constitución, puede modernizarse la actual, (…) me parece que la forma de hacerlo es conforme a la institucionalidad vigente, que es este Congreso o el siguiente“, planteó la ex militante de la UDI.