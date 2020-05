Bachelet descartó ser candidata presidencial por tercera vez: "Sobre mi cadáver. Y la razón es política"

De manera enfática, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet recalcó que no será candidata presidencial por tercera vez.

"¿Cómo lo digo? ¿En diplomático? ¿O lo digo en chileno? Sobre mi cadáver. Y la razón es política", dijo Bachelet al ser consultada por Paulina Vodanovic, la presidenta de la Fundación Horizonte Ciudadano, en un conversatorio que se transmitió a través de Facebook Live.

La expresidenta en dos períodos presidenciales argumentó que "la democracia exige nuevas caras, que no quiere decir que sean caras jóvenes necesariamente, pero nuevas caras. No puede ser que porque no haya nadie más, que la misma señora que ya estuvo dos veces vuelva por tercera vez. Creo que eso no le hace bien a la democracia".

En el conversatorio, consignado por La Tercera, la ex Mandataria también remarcó que "tampoco estoy interesada en ser secretaria general de Naciones Unidas, por si acaso".

También manifestó su intención de volver a Chile: "A Chile voy a volver, no me voy a quedar para siempre por estos lados".

Bachelet finalizó señalando que "no puede ser que porque algunos piensen que es el único árbol parado, todos se suban arriba del árbol; no. Se requiere que se apoyen y se generen liderazgos nuevos, que se hagan cargo del nuevo país que vamos a ver, porque también -y no solo por el Covid- es un país que ha ido cambiando".

"no solo yo no volvería como candidata, sino que estoy en contra de todos estos grupos cerrados que toman decisiones y que no se amplían a la ciudadanía, que ha mostrado ser responsable, seria y capaz de hacer propuestas también. Así que yo, de verdad, no", dijo sin hacer mención específica a ninguna agrupación.

Su visión sobre protestas en El Bosque

La ex Presidenta Bachelet también dio a conocer su punto de vista respecto a las protestas que se registraron esta semana en la comuna de El Bosque. Al respecto, sostuvo que "ha habido demasiado exceso de fuerza como respuesta a todo tipo de movimiento social, y que es dañino, no le hace bien a la democracia y genera indignación".

"He leído, he escuchado y me han mandado información de protestas que han estado surgiendo en barrios de Santiago, como en El Bosque y otras partes, con letreros que dicen “Tenemos hambre”. Es clave, y también así lo recomendé, generar mecanismos de protección social importantes. Porque, claro, ha habido distribución de algunas canastas de alimentos, pero parece que son escasas comparativamente para la situación", dijo.

"La solución no es el exceso en el uso de la fuerza, sino el diálogo entre actores sociales, no solo entre actores políticos. En nuestro país, como hay una falta de credibilidad de las instituciones, es clave sentar a todos los actores", agregó.