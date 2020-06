Subsecretaria de Salud Pública anuncia puerta a puerta nacional para dar informar sobre las Residencias Sanitarias

Este fin de semana todos los Seremis de Salud del país realizarán puerta a puerta para dar a conocer Residencias Sanitarias que se lanzó ayer por redes sociales y que hoy debutará en la televisión abierta.

Para masificar esta campaña, la subsecretaria de Salud Pública se reunió con alcaldes de distintas asociaciones municipales para pedirles apoyo en la difusión de esta campaña y en el traslado de las personas hacia estas dependencias.

“Nadie mejor que los alcaldes conocen a las personas que viven dentro de sus comunas, en condiciones que les resulta difícil mantener una cuarentena efectiva; ya sea porque no pueden aplicar las medidas de aislamiento porque sus casas son pequeñas o, porque se trata de viviendas comunitarias donde habitan muchas personas. Es por eso que les he pedido que este fin de semana nos ayuden con un puerta a puerta para informar a sus vecinos sobre los beneficios de irse a una residencia sanitaria y en poder trasladar a las personas que así lo requieran”, explicó la autoridad.

La subsecretaria señaló que “por cada persona que se envía a una residencia, podemos evitar que entre dos a tres personas más se contagien”, aseguró la autoridad sanitaria.

En la reunión participaron el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades Fernando Paredes, el presidente de la Asociación de Municipios Rurales, Cristián Balmaceda y el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, Rodrigo Delgado.

¿Qué es una residencia sanitaria?

Las residencias sanitarias son una estrategia para controlar la propagación del COVID-19. Está dirigida a las personas que han sido diagnosticadas con la enfermedad y que no pueden realizar una cuarentena efectiva en su domicilio, porque no cuentan con las condiciones adecuadas, o bien porque no son residentes en la ciudad donde fueron diagnosticados y no tienen un lugar donde permanecer mientras dura su período de aislamiento.

Las residencias sanitarias son gratuitas. En ellas se ofrece alimento y monitoreo de salud mientras dura el periodo de cuarentena (14 días desde el inicio de los síntomas).

Están destinadas para el aislamiento temporal de las personas que tienen una enfermedad leve o muy leve y, si es necesario, puede ser acompañada por su grupo familiar.

Las personas que quieren acceder a una residencia sanitaria pueden comunicarse con sus Seremis o bien pedir asistencia en los Servicios de Salud en donde se atienden.