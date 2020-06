Exsubsecretario Álvaro Díaz califica de “decepcionante” que Hacienda proponga un fondo Covid-19 de US$ 10.000 millones

En una carta enviada al ministro de Hacienda Ignacio Briones, el ex subsecretario de Economía Álvaro Díaz manifestó su decepción y consideró "inexplicable" la propuesta del Gobierno la propuesta de la cartera sobre un fondo de US$ 10 mil millones, cuando se había asegurado un piso mínimo de US$12 mil millones.

"Para decirlo claro, encuentro decepcionante e inexplicable que el Ministerio de Hacienda haya propuesto un fondo de US$ 10.000 millones, cuando todos los economistas de la comisión y de oposición habían consensuado un fondo con un piso mínimo de referencia de US$ 12 mil millones", dice la misiva a la cual tuvo acceso el diario El Mostrador.

La crítica se basa en que el equipo de economistas que conforman la Comisión Técnica convocada por Hacienda -entre los que se encuentra Díaz- había coincidido en un fondo covid-19 de US$12 mil millones. "Esto es lo mismo que había propuesto el Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible, el equipo del Colegio Médico y los economistas convocados por los rectores de las principales universidades del país", sostuvo en el comunicado.

También consideró decepcionante la opción de un presupuesto 2020 "base cero", "lo que significa que sólo estarán disponibles US$ 3.000 millones para lo que resta del año".

"Mi discrepancia -agrega- es que los recursos disponibles son muy disponibles para un plan de emergencia para los próximos 4-6 meses, que incluya tanto las dimensiones sanitarias como las medidas de apoyo social y de apoyo a las empresas, especialmente PYMES. Es lamentable que en los meses “peak” de la pandemia recién comienzas, no se entienda que no se deben escatimar recursos para asegurar las cuarentenas, el apoyo a las familias y a la salud curativa y preventiva. Esto costo en vidas y también tendrá costo para la reactivación".

"También es inexplicable que el gobierno haya declarado que no autorizará recursos adicionales al fondo propuesto de US$ 10.000 millones. Esto no es entendible porque todo depende de la evolución de la pandemia, de la reactivación y el desempleo".

Por otra parte, criticó que el Gobierno tenga un visión optimista de la reactivación económica, " cuando la economía arrastra graves problemas de crecimiento". Agregó que "en lo social, se subestima que podríamos pasar varios años con graves problemas de desempleo. Por ejemplo, después de una recesión de 0,4% en 1999 que elevó la tasa de desempleo a más de 10%, pasaron 4 años para que bajara a menos de 10%, a pesar que la tasa de crecimiento medio era superior al 4,5%".

El ex subsecretario concluyó diciendo que si bien valora el esfuerzo fiscal propuesto por el equipo de economistas, "me decepciona que el gobierno lo haya reducido a US$ 10.000 millones. También me decepciona que no haya considerado más recursos frescos para este año, orientados hacia un Plan de Emergencia. Este debería incluir un IFE para que nadie quede bajo la línea de la pobreza; un fortalecimiento de la red centros de salud primaria; más recursos para los municipios; así como activar el ministerio de educación y la CORFO para la educación y capacitación. Estos errores agravarán la crisis y debilitarán la recuperación".

"Con el tiempo, se hará inevitable con la nueva Constitución, un nuevo pacto social y un nuevo modelo de desarrollo", finalizó.