Ministro Paris por carta de científicos que advierte 70 mil fallecidos: "La situación es preocupante, pero no puedo adelantar cifras"

El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a la carta abierta que un grupo transversal de científicos le envió al Presidente Sebastián Piñera, donde advierten que si no se cambia la estrategia sanitaria, al final de la pandemia del Covid-19 el país lamentará cerca de 70 mil fallecidos.

En el balance realizado desde La Moneda, el ministro indicó que "hemos dicho siempre que la situación es preocupante y que estamos viviendo una situación preocupante, pero también repito lo que dije, no puedo adelantar cifras".

"Por eso quiero conocer cuál es el método que están utilizando para hacer esa proyección de más de 70 mil muertos, una vez que me reúna con ellos podré dar respuesta a esa pregunta", agregó.

"Nosotros hemos dicho siempre, y no solamente yo, el comité de expertos en pandemia del Ministerio de Salud, con el cual también me reuní ya y tuve una larga reunión, ha dicho no es fácil decir cuándo va a ser el peak, no es fácil decir o hablar de meseta, eso lo veremos en forma retrospectiva, no porque queramos verlo en forma retrospectiva, sino que científicamente hay que hacerlo así. Me estoy guiando por las recomendaciones del comité de expertos del Ministerio de Salud, fue una reunión larguísima a la cual asistí y escuché todas las opiniones de ellos", concluyó.