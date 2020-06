Minsal reconoce baja en los exámenes PCR y anuncia que realizarán "un esfuerzo gigante" para tomar test a domicilio

Más de 1 millón de exámenes PCR se han realizado en el país desde el inicio de la pandemia del Covid-19, según reportó este miércoles el Ministerio de Salud en el balance diario realizado desde La Moneda. Con esta cifra, Chile se ubica entre los países que más test realizan en el mundo.

Sin embargo, en los últimos días la cifra de exámenes realizados ha caído. El viernes 19, el sábado 20 y el domingo 21 de junio se informaron más de 20 mil pruebas efectuadas.

En los días posteriores, la cifra cayó. Por ejemplo, el martes 22 se realizaron más de 18 mil; ayer y el martes esa cifra superó los 12.500.

En el balance de este miércoles, Enrique Paris, ministro de Salud, se refirió a esta situación: "nosotros superamos el millón de exámenes de PCR, llegamos a 1.007.635 exámenes de PCR. Yo creo que eso hay que reconocerlo también, y lo dije el otro día: la estrategia de testeo y la estrategia de la última línea, yo creo que funcionaron bien".

"Llegamos a tener 100 laboratorios, porque afortunadamente se incorporó el laboratorio del (hospital) El Pino", agregó.

Sobre "la baja en la cantidad de exámenes PCR que ustedes van a ver en estos días", sostuvo Paris, "vemos que está consultando menos gente en los servicios de urgencias, pero vamos a ir a buscar gente, mediante una metodología que ha propuesto el ministro de Ciencias, Andrés Couve, para hacer las PCR en sus casas, a domicilio, más con la atención primaria".

"Obviamente no nos conviene seguir teniendo menos tomas de PCR, porque o si no detectamos a los pacientes infectados, no podemos aislarlos, no podemos llevarlos a las residencias", finalizó, añadiendo que como Ministerio, van a realizar "un esfuerzo gigante para llevar la toma de PCR a domicilio".