Alcaldesa Karina Delfino se querellará contra "quienes resulten responsables" de delitos de tráfico de influencias y fraude al Fisco en Quinta Normal

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS) anunció que este viernes se querellará en contra de aquellos que resulten responsables de los delitos de tráfico de influencias y fraude al fisco.

Con esta querella, anunciada junto al abogado Francisco Gómez y un grupo de dirigentes de la salud y la educación, se sumará a otras querellas presentadas anteriormente de malversación de fondos públicos, caudales públicos, fraude al fisco, falsificación de Instrumento privado y uso malicioso del mismo.

Estimaciones afirman que la deuda con la que asumió el municipio y la corporación podría superar los 15.000 millones de pesos.

En concreto, la nueva querella presenta como hecho el pago indebido al ex concejal Francisco Duarte Díaz (DC), en el año 2012 cuando fue electo, quien debía renunciar a su cargo como Director de Educación de la CORPQUIN, sin embargo, por instrucciones de la ex Alcaldesa Carmen Gloria Fernández (DC) a funcionarios de la Corporación, se instruyó que debía pagársele una indemnización que ascendió a la suma de $41.449.620, acción que tuvo la autorización del ex Secretario General de la CORPQUIN (DC)-.

“Estamos seguros de que no estamos hablando solo de un posible delito de fraude al fisco y tráfico de influencias, esto es aún más grave. Exigimos a la fiscalía que investigue la posible red política de corrupción que opera probablemente en más comunas. Y con mucha indignación digo esto: por 20 años de administración pasada, se dejó nuestra comuna en absoluto abandono y deplorables condiciones. A Quinta Normal, le va a costar más de dos décadas salir del hoyo económico que provocó este fraude”, aseguró la alcaldesa.