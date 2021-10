Boric por cuarto retiro: "Hago un llamado a los senadores a escuchar a quienes representan"

Esta semana se retoma la discusión por el cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones. El proyecto se discutirá a partir de este lunes y hasta el 27 de octubre en la Comisión de Constitución del Senado.

Previo a la discusión, algunos parlamentarios de oposición ya anunciaron que rechazarán la iniciativa. Una de ellas fue la senadora Carolina Goic (DC), quien en entrevista con LT Domingo dijo que "yo no he cambiado de opinión y mi voto no está disponible para aprobar el cuarto retiro".

Otro de los que dijo estar en contra del cuarto retiro, es el senador Carlos Montes (PS). El parlamentario indicó en entrevista con CNN Chile que "a mí no me gusta, y me es muy difícil votarlo a favor por todo lo que implica. Pero estamos buscando en la discusión y buscando alternativas, pero yo no estoy por votar a favor del cuarto retiro".

En ese contexto, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric emplazó a los parlamentarios de oposición a considerar el proyecto: "Hago un llamado a los senadores a escuchar a quienes representan".

"Estuve recién en Temuco. De las 120 pymes gastronómicas que habían, 42 quebraron durante la pandemia porque no recibieron los apoyos del FOGAPE ni el del gobierno a tiempo. Desgraciadamente, los retiros han sido una de las pocas maneras de acceder a un salvataje para seguir manteniendo su pyme", dijo, según consigna La Tercera.

También sostuvo que "lo que hemos hecho desde Apruebo Dignidad, es justamente aprobar el cuarto retiro y a la vez proponer mecanismos para poder enfrentar los efectos negativos que tiene por ejemplo, en materia de desigualdad".

Con relación a la dificultad de la oposición de cuadrarse para apoyar el proyecto, Boric señaló que "la Democracia Cristiana tendrá que responder en ese caso".