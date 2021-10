El ministro de la Corte de Apelaciones que es profesor de la escuela de la PDI y votó a favor de revocar prisión preventiva de Héctor Espinosa

El pasado 25 de octubre, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la medida cautelar de prisión preventiva contra el ex director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, quien es investigado por los delitos de malversación y lavado de activos.

Tras 10 días en prisión, la Quinta Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Mario Rojas, Fernando Carreño y el abogado Jorge Benítez, decidió acoger la solicitud de la defensa y sustituir la medida cautelar por arresto domiciliario total y arraigo.

Uno de estos ministros, según el diario La Tercera, tenía relación con la PDI. Se trata de Fernando Carreño, quien el 2016 fue anunciado como profesor que impartiría clases en la Escuela de Investigaciones Policiales de la PDI.

En la actualidad, además de formar parte del tribunal de alzada de Santiago, sigue impartiendo clases en la PDI. En su rol como integrante de la Corte, votó a favor de modificar la cautelar de Espinosa, lo que generó ruido entre quienes indagan el caso. De hecho, hay voces que señalan que debió inhabilitarse.

El citado medio se contactó con el juez Carreño, quien respondió a través de la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial. Al respecto, se señaló que antes de verse la apelación a la libertad de Espinosa, el ministro consultó a sus colegas si era o no necesaria su inhabilitación y se resolvió que no, debido a que como Espinosa fue exdirector de la policía en una causa donde la institución no es interviniente en el caso, se decidió que no era necesario inhabilitarse.