Controladores extranjeros de AFP expresan al ministro Cerda "preocupación" por retiro de fondos previsionales y de rentas vitalicias

En una reunión de cerca de 30 minutos, los máximos representantes del Grupo Sura (AFP Capital); Principal Financial Group (AFP Cuprum); Assicurrazioni Generali (AFP Planvital) y MetLife (AFP Provida) manifestaron su molestia y preocupación al ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, por el deterioro en la imagen de Chile a raíz del debate del cuarto retiro del 10% de las AFP que incluye un anticipo de rentas vitalicias.

Según reporta el diario La Tercera, los ejecutivos que participaron de la videoconferencia son Roberto Matus, vicepresidente y jefe de relaciones gubernamentales de MetLife para América Latina; Eric Shimp, vicepresidente de Principal Financial Group; Jaime Anchustegui, CEO International de Generali; Ignacio Calle Cuartas, CEO de Sura Asset Management; Francisco Murillo, CEO de Sura Asset Management Chile; Roberto Walker, vicepresidente ejecutivo de Principal Financial Group para América Latina, y Eric Shimp, vicepresidente de Principal Financial Group.

En la charla con el ministro Cerda, los ejecutivos expresaron su “preocupación por los retiros de pensiones y los anticipos de rentas vitalicias. Esto es de interés común y en igual medida entre todos los inversores extranjeros en el ámbito de las pensiones y de los seguros”. En esa línea, uno de los ejes de la instancia fue conocer el curso de acción en el eventual caso que el proyecto prospere.

Además, consultaron "la opinión y consejos del ministro respecto de la discusión sobre temas de seguridad social en el proceso constituyente”, ya que las aseguradoras están preocupadas porque la Convención Constitucional pasó a tocar este tipo de temas en el debate de sus comisiones, en especial la de Derechos Fundamentales.

De acuerdo al citado medio, las aseguradoras buscan establecer que la propiedad de los ahorros previsionales le pertenece a cada trabajador y ellos deben tener la libertad para decidir quién administra dichos fondos.

Sura Asset Management fue la única que le respondió al medio sobre esta reunión: “Como inversionista extranjero estamos atentos al desarrollo de lo que sucede en el país, y participamos en una audiencia con el ministro de Hacienda, junto a otros inversionistas internacionales, para tratar las materias que se indican en el registro público de dicha reunión”.

“En relación con los retiros de fondos de pensiones, y tal como lo hemos manifestado públicamente en reiteradas ocasiones, son una mala política pública y no se justifican en las condiciones actuales. Y respecto del proyecto de rentas vitalicias, si bien Sura Asset Management Chile no participa hoy de ese segmento, entiende que el proyecto planteado tiene un fuerte impacto en la solvencia de las compañías de seguros y, por lo mismo, también sobre el mercado de capitales”, añadió.