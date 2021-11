Ministro Figueroa califica de "absurdas" las críticas del Colegio de Profesores tras anuncio por obligatoriedad de clases presenciales

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, respondió a las críticas emitidas por el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, tras el anuncio del Ministerio sobre el retorno obligatorio a clases presenciales a partir de marzo del 2022.

"El ministro Raúl Figueroa una vez más demuestra que no ha aprendido la lección y se está aventurando de forma irresponsable, respecto de que no sabemos en qué condiciones sanitarias va a estar nuestro país en marzo del próximo año", sostuvo el presidente del Colegio de Profesores.

Al respecto, el titular de Educación indicó en conversación con T13 Radio que "no se trata de predecir el futuro, se trata de anticiparse frente a lo que viene. La irresponsabilidad de estar un tercer año sin clases, viniendo de un profesor y viniendo de un dirigente de los profesores creo que es absolutamente reprochable pretender obstaculizar este proceso".

"Hay que ponerle coto a esas declaraciones que son absurdas a estas alturas. No tiene ningún fundamento en lo pedagógico, en lo sanitario, en las necesidades de las familias y de los alumnos, yo no entiendo qué pretende a esta altura el Presidente del Colegio de Profesores, que además tiene una profunda desconexión con lo que piensan los profesores", agregó el secretario de Estado.

"Que venga un dirigente gremial, que ha sido un obstáculo permanente para todo lo que hemos tenido que hacer durante este periodo, a decir que es una irresponsabilidad planificada el inicio del año escolar en marzo de 2022, creo que es derechamente un absurdo", prosiguió.

Respecto a los alumnos no inoculados con la vacuna anticovid, el ministro Figueroa dijo que también podrán asistir a clases presenciales.

"Si un alumno no está vacunado tiene todo el derecho a asistir a clases también. Pero no está prohibido para un alumno asistir al colegio si acaso no se ha vacunado. Además hay un derecho fundamental acá, que es el derecho a educarse y siendo voluntaria la vacuna, no puede estar el derecho a la educación supeditado a esa vacunación", dijo Figueroa.

"Es importante vacunarse, porque el alto índice de vacunación permite que el distanciamiento físico no sea una medida exigible", añadió el titular de Educación.