Juan Sutil criticó que la Convención rechazara audiencia con la CPC: "Me parece que no es adecuado"

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil criticó que la Convención Constitucional rechazara una audiencia con el gremio empresarial, argumentando que su presidenta, Elisa Loncon, carece de disponibilidad de agenda.

Ante ello, se le sugirió a Sutil que pidiera una cita con la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico.

Al respecto, el líder de los empresarios señaló que "a mí me parece que no es adecuado, porque yo he recibido, mientras he sido presidente de la CPC, a todas las personas que me lo han pedido, de todos los sectores, de todas las corrientes, de todas las opiniones, y yo creo que en una cosa que es tan fundamental como la redacción de una Constitución que, a lo menos, no solo hay que oír, sino que también hay que escuchar".

"Yo sé que es un sinónimo, pero tú puedes estar escuchando o puedes no estar oyendo, y a su vez, puedes estar oyendo y no escuchando, y yo creo que es muy importante que tengamos una convergencia de diferentes puntos de vista, diferentes realidades, y me parece que la realidad del mundo de la empresa, donde la CPC representa desde el más pequeño de los empresarios, mapuches o no mapuches, hasta el empresario más grande, yo creo que es muy importante poder dar nuestra mirada, nuestra visión y nuestra opinión", agregó Sutil, según consigna Emol.

Asimismo, el presidente de la CPC sostuvo que "yo puedo entender que ella puede tener problemas de agenda. Yo cuando tengo problemas de agenda lo que hago es que miro mi agenda hacia adelante y digo 'bueno no o puedo recibir ahora, lo puedo recibir en diez días más', pero yo jamás he negado recibir a nadie en esta función, que además es una función pública que es fundamental que estemos todos presentes".

En esa línea, señaló que "yo voy a ir con toda humildad nuevamente a solicitar la entrevista porque los temas que tenemos que conversar, que tenemos que dialogar, son temas que le atañen a todos en el país. y por lo tanto es fundamental que eso suceda. No solo conmigo, sino que con todos los empresarios, desde el más chico hasta el más grande, puede tener derecho a participar de este proceso constitucional que tiene que además ser de todos para todos".

"Esta no es una Constitución que a nosotros nos interesa que no resulte o no prospere. Al contrario, nos interesa que sea una Constitución para todos los chilenos, nos interesa que sea buena para el país y nos interesa que estemos todos representados, porque no nos parece adecuado que tenga vicios de legitimidad como la Constitución del 80', que para muchos tiene vicios de constitucionalidad o de origen y acá también podría pasar lo mismo si no estamos todos representados", complementó.

Por último, dijo que es muy importante que los convencionales piensen en la importancia de construir una Constitución donde estemos todos presentes".