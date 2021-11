Programa de Salud de Boric: creación de Fondo Universal de Salud y reducir los tiempos de espera para acceder a especialistas y cirugías

El programa de salud del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, contempla, entre otras medidas, crear un Sistema Universal de Salud, un Fondo Universal de Salud y la reducción de los tiempos de espera. Unas de las "mayores reformas en las últimas décadas", dicen desde el comando del aspirante a La Moneda.

“En el Gobierno de Gabriel Boric, avanzaremos en la mayor reforma a la salud de las últimas décadas", señaló el académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Dr. Cristóbal Cuadrado, quien es parte del equipo programático de Boric.

"Paso a paso, el foco estará en avanzar hacia un Sistema Universal de Salud que no deje a nadie atrás, donde el acceso no dependa del tamaño de la billetera, en que una atención digna y oportuna no sea un privilegio de pocos, sino la regla para todas y todos. De esta forma, construiremos un Nuevo Chile para vivir mejor”, añadió Cuadrado.

Fondo Universal de Salud (FUS)

El programa de Gobierno de Apruebo Dignidad contempla la creación de un Fondo Universal de Salud (FUS) el que ejercerá como administrador único de las cotizaciones de las y los trabajadores (7%) y de los aportes del Estado para financiar la salud.

Por su parte, dejarán de existir las Isapres como las conocemos, pasando a existir seguros complementarios voluntarios, regulados por la Superintendencia de Salud para garantizar una administración eficiente y evitar abusos.

En paralelo, se contempla el aumento progresivo del gasto en salud hasta llegar al promedio de la OCDE, reduciendo el gasto de bolsillo de las personas.

Esto será acompañado por un conjunto amplio de beneficios llamado Régimen General de Coberturas en Salud, administrado por el fondo universal. Este plan contempla avanzar hacia un "copago cero” en prestaciones y medicamentos en la red pública, con un tope máximo de gasto anual en salud para la población durante la transición. De esta forma, el acceso a las atenciones de salud se regirá por lógicas de necesidad y no por capacidad de pago.

Reducción de los tiempos de espera y mejora de productividad de quirófanos

El programa de Gobierno de Gabriel Boric también contempla la reducción de los tiempos de espera para acceder a especialistas, procedimientos y cirugías.

En relación al primer punto, se busca mejorar los tiempos de atención con Equipos de Navegación en Red (ENR) que acompañen y aceleren el tránsito de las personas entre la atención en un Cesfam, el nivel secundario y los hospitales.

Esto considerando que, a junio de 2021, existen más de 40 mil garantías GES en espera, mientras que la espera para atención de patologías No GES asciende a más de 1.6 millones de personas, de las cuales 272 mil esperan por una cirugía.

Una de las medidas será incrementar en 30% la productividad de los pabellones de cirugía públicos, implementando un Plan Nacional de Productividad Quirúrgica, esto porque la Comisión Nacional de Productividad (CNP) estimó que sólo se usa el 53% del tiempo disponible en pabellones en distintos hospitales. Además, se contempla mejorar las condiciones de las y los técnicos en enfermería de nivel superior en el sector público.