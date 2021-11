Senador Ossandón (RN) vota abstención en acusación constitucional contra Presidente Piñera: "No tiene ningún sustento probatorio"

El senador Manuel José Ossandón (RN) mantuvo en suspenso su voto en la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera hasta el último minuto. El parlamentario había señalado un día antes que "no me va a temblar la mano para decidir ninguna de las dos alternativas. Por eso, que la he leído, creo que falta información, pero hay que analizarla en su mérito".

Este martes, luego de su intervención en la Sala del Senado, el parlamentario dijo que se abstenía, argumentando que "la primera parte de la acusación al Presidente no responde al mérito del libelo". En esa línea, señaló que "hoy no tengo antecedentes para votar a favor de la destitución del Presidente", tras lo cual anunció que se abstenía.

"He leído con atención el libelo acusatorio, hay cosas de la defensa jurídica que no comparto. Que haya sido juzgado no lo exime. Para mí no hay relación directa, la honra no se limita a un veredicto judicial, la honra va más allá de la sentencia. Por otro lado, los acusadores apelan a los antecedentes empresariales del Presidente y eso no tiene que ver con el fondo de la herramienta", dijo el legislador de Renovación Nacional.

Asimismo, señaló que "gran parte parte de lo que dice el informe puede ser cierto (…) Nunca estuve de acuerdo con la negativa del Presidente de vender sus acciones, lo que me costó acusaciones de falta a la lealtad. Sobre si el Presidente influyó o no en que la zona de Punta de Choro sea protegida, solo veo suposiciones que parecen calzar pero no tiene rigurosidad. El pago de esa tercera cuota es inexcusable, ya que quienes firmaron aquello expusieron al Presidente a un grave conflicto de interés".

"Debo ser sincero, la cláusula no aporta ningún antecedente de que el Presidente buscara beneficiar a su familia, solo presunción. Estoy no para medir intenciones, si no para analizar hechos. La acusación no tiene a mi juicio ningún sustento probatorio", cerró el parlamentario, para luego anunciar que se abstenía en los dos capítulos del libelo acusatorio.