Presidente Piñera en la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS: "Lamentablemente esta organización no estaba adecuadamente preparada para afrontar el desafío" de la pandemia

El Presidente Sebastián Piñera participó este lunes de la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS, instancia en la que criticó la "debilidad" de dicha organización para enfrentar la pandemia del covid-19, y que debido a ello, "todos pagamos un alto precio".

En un discurso de más de cinco minutos desde el Palacio de la Moneda, y en inglés, el Mandatario sostuvo que "durante los dos últimos años de la pandemia del covid-19, todos hemos sido testigos del tremendo esfuerzo realizado por esta organización, por su personal y por el doctor Tedros (Adhanom, presidente de la OMS)".

"Su incansable trabajo nos brindó y a muchos otros países pautas y recomendaciones claves durante la parte más oscura de esta pandemia, y han continuado disponibles para brindar más asesoramiento siempre que se solicite y sea necesario", agregó.

"Sin embargo, a pesar de todos sus heroicos esfuerzos, no fue suficiente, no por ellos, sino porque el sistema que teníamos para prepararnos y responder a las pandemias era claramente insuficiente. Lamentablemente esta organización no estaba adecuadamente preparada para afrontar el desafío, no tenía las herramientas y los recursos necesarios para cumplir el papel crucial que todos esperábamos que desempeñara. Y por esa debilidad todos pagamos un gran precio. Un precio demasiado alto", manifestó el jefe de Estado.

En su alocución, Piñera señaló que "se deben tomar medidas para garantizar que esto no vuelva a suceder. Que cuando llegue la próxima pandemia, y llegará, nos encontrará mejor preparados, con instituciones más fuertes, con más recursos y con una mejor infraestructura".

"Hoy, la responsabilidad de dar el primero de estos pasos recae sobre ustedes. El "Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento de la Preparación y la Respuesta de la OMS ante Emergencias Sanitarias" ha realizado un muy buen trabajo. Ha emitido un informe que será presentado a ustedes durante esta Asamblea, recomendando acciones y negociaciones para desarrollar una convención, tratado u otra forma de instrumento internacional sobre preparación y respuesta ante una pandemia", sostuvo el Primer Mandatario Nacional.

Asimismo, pidió dos cosas: la primera, es que "no podemos seguir haciendo lo mismo, empleando los mismos métodos, confiando en los mismos instrumentos esperando resultados diferentes". Los instrumentos no vinculantes también nos llevarán muy lejos, y eso no es lo suficientemente lejos".

"Segundo, ya hemos perdido bastante durante los últimos dos años, hemos perdido suficiente libertad y oportunidades. Hemos perdido bastante en términos de bienestar y calidad de vida. Pero, sobre todo, y lo más doloroso, hemos perdido demasiadas vidas", complementó.

Por último, Piñera manifestó que "ahora ustedes son responsables de iniciar el proceso que conducirá a toda la humanidad hacia mejores instrumentos para garantizar que nunca más nos veamos obligados a pagar un precio tan alto".