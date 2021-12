Desbordes y posibilidad de que Boric gane balotaje: "Seré oposición en lo que parezca incorrecto, y lo apoyaré en los buenos proyectos"

El ex precandidato presidencial de Chile Vamos, Mario Desbordes, aseguró este jueves que apoyará a Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) si es que logra llegar a La Moneda.

En diálogo con Radio Cooperativa, el otrora diputado manifestó que "no tengo dudas que la mejor opción es Kast, entre las dos que hay. Yo voy a votar muy tranquilo. Por supuesto que después seguiremos con otro proyecto".

Sin embargo, en un eventual escenario en el cual Boric alcanza la presidencia de Chile, Desbordes aseguró que "pasa a ser mi Presidente el mismo día, y haré lo posible para que le vaya bien. Seré oposición en lo que parezca incorrecto, y lo apoyaré en los buenos proyectos".

"No escucho lo mismo de los otros lados, me está preocupando eso. (...) Ojalá estableciéramos ese mínimo entre todos quienes tenemos algo de voz: el que gana pasa a ser mi Presidente, apoyaré lo bueno, me opondré a lo malo pensando siempre en Chile", cerró.