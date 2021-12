Gobierno comprará test PCR especiales para detectar variante ómicron: serán aplicados en el aeropuerto de Santiago

El ministro de Salud, Enrique Paris, anunció que el Gobierno comprará test PCR especiales para detectar la variante ómicron del coronavirus, hallada en el sur de África y catalogada de "muy alto riesgo" por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los exámenes serán aplicados en el aeropuerto de Santiago.

En un punto de prensa, en el marco del décimo aniversario del plan Elige Vivir Sano, el secretario de Estado manifestó que el Minsal entregó un instructivo al Instituto de Salud Pública (ISP) "para que actúe rápidamente y, para secuenciar, vamos a comprar una PCR específica para el aeropuerto".

Ese test especial "es capaz de detectar la proteína S, que es la que está actuando como punta de lanza con este virus, y vamos a reactivar nuestros contactos con todos los laboratorios universitarios para avanzar en la secuenciación”, añadió Paris.

“Es una PCR que permite acercar o detectar, con alto índice de sospecha, que sea la variante ómicron, por lo tanto, cuando se detecte ese tipo de variante en algún pasajero la cuarentena va a ser más estrictita, va a haber que ubicar a todos sus contactos, y se tratará de secuenciar el virus. Esa PCR es el inicio de una investigación más a fondo, en caso de que salga positiva”, explicó el titular de Salud.

El ministro Paris llamó a seguir las recomendaciones sanitarias y alertó que “la información que tengo hoy, y que me llegó desde Israel, es que la mayoría de los pacientes que se han enfermado, y esto es un llamado de alerta para aquellos que no se han vacunado, son precisamente quienes no se han vacunados y que estaban viajando desde Sudáfrica a Europa o Israel”.