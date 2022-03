Stoltenberg reitera que la OTAN no enviará tropas a Ucrania

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, reiteró hoy en Polonia que la Alianza Atlántica no enviará tropas a Ucrania, pero se comprometió a ofrecer todo el apoyo militar necesario.

"La OTAN no va a ser parte del conflicto. La OTAN no va a enviar tropas a Ucrania o mover aviones a espacio aéreo ucraniano", dijo durante una rueda de prensa conjunta con el presidente polaco, Andrzej Duda, en la base aérea militar polaca de Lask.

Precisó que los aliados están prestando todo tipo de apoyo militar, con el envío de material, de armas antitanque, de sistemas de defensa antiaérea y todo clase de equipamiento militar para Ucrania, además de ayuda humanitaria y económica.

"La OTAN es solidaria con Ucrania", aseguró, y subrayó que los países aliados han impuesto "sanciones severas" contra Rusia por la invasión "totalmente injustificada", "brutal" e "inaceptable" de Ucrania, de la que considera responsable tanto a Moscú como a Bielorrusia por hacerla posible.

"El secretario general acaba de decir que no vamos a enviar aviones, porque abriría una injerencia militar en el conflicto ucraniano. No nos vamos a unir a este conflicto. La OTAN no es una parte de este conflicto", coincidió con las palabras de Stoltenberg el presidente polaco.

Stoltenberg subrayó que "la OTAN es una alianza defensiva" y aseguró que no busca el conflicto con Rusia.

"Rusia debe poner fin de inmediato a la guerra, retirar sus tropas de Ucrania y participar de buena fe en los esfuerzos diplomáticos", instó a Moscú.

Señaló que la guerra del presidente ruso, Vladímir Putin, afecta a todos y que los aliados de la OTAN "siempre permanecerán juntos para defenderse y protegerse mutuamente".

En las últimas semanas, la OTAN ha incrementado su presencia en el flanco oriental de la Alianza y hoy por primera vez en la historia, despliega sus fuerzas de respuesta, con la llegada a Rumanía de tropas francesas para liderarlas, destacó.

"Nuestro compromiso con el artículo 5, nuestra cláusula de defensa colectiva, es férrea. Protegeremos y defenderemos cada metro cuadrado del territorio de la OTAN", advirtió.